به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی بعدازظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه شورای زکات سمنان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان بابیان اینکه ۳۲ درصد زکات جمع‌آوری‌شده طی سال گذشته برای ساخت و بهسازی پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص یافت، ابراز داشت: این رقم اعتباری معادل دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه از محل پرداخت زکات جمع‌آوری‌شده در سال گذشته ۲۵ پروژه مرمت و ساخته‌شده است، افزود: در سال گذشته دو مسجد و یک حسینیه در مناطق محروم بااعتباری معادل یک میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان از محل مشارکت مردمی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از جمع اوری زکات بیش از تعهد این نهاد امداد در سال گذشته خبر داد و ابراز داشت: تعهد کمیته امداد در پرداخت زکات رقمی معادل هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که با مشارکت خوب مردمی ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شد.

رضوی بابیان اینکه ۶۸ درصد از مجموع کل زکات بااعتبار شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سهم فقرای استان سمنان شده است، تصریح کرد: ۶۰ جهیزیه بااعتبار ۲۸۱ میلیون تومان خریداری و ۲۵۵ کمک‌هزینه درمانی با اعتبار ۶۹ میلیون تومان پرداخت شد.

وی بابیان اینکه توجه به وضعیت تحصیلی مددجویان کمیته امداد از اولویت‌های این نهاد است، افزود: از محل پرداخت زکات ۴۷۶ کمک‌هزینه تحصیلی بااعتباری معادل ۳۶ میلیون تومان به دانش آموزان و دانشجویان مددجوی کمیته امداد پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۱۱۲ واحد مسکونی بااعتبار ۱۲۳ میلیون تومان از محل زکات خریداری و مقام سازی شد، اضافه کرد: پرداخت زکات علاوه بر هزینه کرد در ساختمان‌سازی مددجویان، کمک هزینه درمانی و تحصیلی توانست یک زندانی جرائم غیر عمد را نیز با هزینه ۱۰ میلیون تومانی آزاد و به آغوش خانواده بازگرداند.