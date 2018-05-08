به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که توسط شبکه سی ان ان انجام شده نشان می دهد که ۶۳ درصد از مردم آمریکا خواهان حفظ برجام هستند و فقط ۲۹ درصد از مردم ایالات متحده از خروج از این توافق بین المللی حمایت می کنند.

بر همین اساس بیشترین میزان مخالفت با برجام در داخل آمریکا از سوی جمهوریخواهان است که بر اساس نتایج این نظرسنجی ۵۱ درصد جمهوریخواهان خواهان خروج آمریکا از این توافق هستند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امشب جدیدترین موضع آمریکا در خصوص باقی ماندن و یا خروج واشنگتن از برجام را اعلام کند.