  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

جدیدترین نظرسنجی سی ان ان نشان داد؛

۶۳ درصد از مردم آمریکا خواهان حفظ برجام هستند

۶۳ درصد از مردم آمریکا خواهان حفظ برجام هستند

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد از مردم این کشور خواهان حفظ توافق هسته ای ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که توسط شبکه سی ان ان انجام شده نشان می دهد که ۶۳ درصد از مردم آمریکا خواهان حفظ برجام هستند و فقط ۲۹ درصد از مردم ایالات متحده از خروج از این توافق بین المللی حمایت می کنند.

بر همین اساس بیشترین میزان مخالفت با برجام در داخل آمریکا از سوی جمهوریخواهان است که بر اساس نتایج این نظرسنجی ۵۱ درصد جمهوریخواهان خواهان خروج آمریکا از این توافق هستند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امشب جدیدترین موضع آمریکا در خصوص باقی ماندن و یا خروج واشنگتن از برجام را اعلام کند.

کد مطلب 4291240
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها