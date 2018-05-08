درخواست از شورای عالی استان ها/ پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله شهر تهران، اظهار کرد: چرا در این طرح تنها به حوادث طبیعی در شهر تهران پرداخته شده و چرا از میان بلاهای طبیعی تنها زلزله مورد توجه قرار گرفته است؟

وی درباره دلایل مخالفتش با این طرح، گفت: در این طرح از شهرداری خواسته شده تا لایحه ای درباره ضرورت واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله ارائه دهد. در شهر تهران برخلاف سایر شهرها، شهردار مدیریت بحران را برعهده دارد اما شهردار به دلیل نبود مدیریت یکپارچه اختیارات کامل ندارد در حالی در سایر شهرها، استانداران مسئول بحران هستند و دایره اختیاراتشان وسیع است به طوری که حتی می توانند به عالی ترین رده های نیروهای نظامی دستور دهند و تمام امکانات استان را به کار می گیرد.

خزانه دار شورای شهر تهران، با بیان اینکه شهردار تهران فاقد چنین اختیاراتی است، اعلام کرد: معتقدم تا زمانی که اختیارات کامل به شهردار واگذار نشود، واگذاری مدیریت بحران به شهردار تهران غلط است. زیربخش های مدیریت شهری همچون شرکت گاز و سایر دستگاه های خدماتی هر کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، از شهردار تبعیتی نمی کنند زیرا شهردار فاقد اختیارات و مدیریت یکپارچه است

رسولی پیشنهاد کرد: به جای صرف وقت برای مناقشات بین بخشی مدیریت بحران شهری با سایر بخش ها، لایحه مدیریت یکپارچه شهری را در کنار مدیریت بحران به صورت یکپارچه در قالب طرح یا لایحه از طریق شورای عالی استانها پیگیری شود تا در صورتی که از شهردار مسئولیتی را درخواست می کنیم، امکانات و اختیارات مربوطه را نیز داشته باشد.