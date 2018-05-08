کاهش ۶۴ درصدی آمار متوفیان ناشی از مسمومیت با گاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی لرستان، حمیدرضا نظیفی با اشاره به کاهش ۶۴.۵ درصدی آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن طی ۱۲ ماهه سال گذشته در لرستان اظهار داشت: آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشخیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن طی ۱۲ ماهه سال گذشته ( ۱۳۹۶) تعداد ۱۱ شهروند لرستانی بوده که این تعداد به لحاظ جنسیتی شامل ۳ زن و ۸ مرد است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد ۲۰ نفر کاهش یافته است، اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده در گروه آمار و انفورماتیک پزشکی قانونی لرستان نشان می‌دهد که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۱ نفر بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در لرستان جان باختند که این تعداد به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل تعداد ۱۲ زن و ۱۹ مرد بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان لرستان بیان داشت: میزان کل تلفات با گاز منواکسیدکربن در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۸ نفر و در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۸ نفر بوده است.

نظیفی با اشاره به کاهش چشمگیر و قابل قبول میزان تلفات این نوع مسمومیت، در ۱۲ ماهه سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسائل گاز سوز از سوی شهروندان، گام موثری در کاهش آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز گرفتگی داشته است.

بر اساس این گزارش، علایم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغماء است. در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری یک علامت هشدار دهنده باشد.

از سایر علایم مسمومیت می توان به سفتی عضلات، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها اشاره کرد. باید توجه داشت که اگر فردی بر اثر ابتلا به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست ندهد ممکن است دچار نواقص عصبی و روانی پیشرفته نظیر فلج عضوی یا اختلال قوای مغز شود. مسمومیت شدید با این گاز می تواند کشنده باشد. باید توجه کرد که بسیاری از عوارض ناشی از بروز این نوع مسمومیت‌ به سادگی قابل پیشگیری است و با توجه به این نکته که «شاید قربانی بعدی قاتل خاموش، من یا خانواده‌ام باشد»، هیچگاه خطر را از خود دور نخواهیم دید و اغلب باید بدانیم که با نگاهی نو به رعایت نکات ساده ایمنی، در زمینه نحوه پیشگیری از مسمومیت‌ با گاز منواکسیدکربن جان خود و اعضای خانواده را به خطر نیاندازیم.