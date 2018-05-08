نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش/به اتوبوسها در شمال حمص حمله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه به عملیات ضد داعش در جنوب دمشق ادامه داد و بر ساختمانهای از جمله بیمارستان ژاپنی و ورزشگاه فلسطین در شرق اردوگاه الیرموک مسلط شد.

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در اردوگاه الیرموک و التضامن و الحجر الاسود هدف قرار دادند.

از سوی دیگر گروه‌های مسلح محل توقف اتوبوس ها در ورودی پل الرستن در حومه شمالی حمص را هدف قرار دادند که اخباری از تلفات و زخمی شدگان در دست نیست.

این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که تعدادی از اتوبوس ها به پل شهر الرستن برای ورود به حومه شمالی حمص و جنوب حماه رسیده اند تا تروریستها را به شمال سوریه ببرند.

همزمان منابع سوری به خروج ششمین و آخرین گروه از تروریستها به همراه خانواده هایشان از شهرک بیت سحم، یلدا و ببیلا به سوی شمال سوریه خبر دادند.

تروریستها شهرک خان ارنبه در حومه قنیطره را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.