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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

اخبار امنیتی سوریه؛

نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش/به اتوبوسها در شمال حمص حمله شد

نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش/به اتوبوسها در شمال حمص حمله شد

تداوم نبرد سنگین ارتش سوریه با داعش در جنوب دمشق و حملات تروریستها به محل توقف اتوبوسها در شمال حمص از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه به عملیات ضد داعش در جنوب دمشق ادامه داد و بر ساختمانهای از جمله بیمارستان ژاپنی و ورزشگاه فلسطین در شرق اردوگاه الیرموک مسلط شد.

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در اردوگاه الیرموک و التضامن و الحجر الاسود هدف قرار دادند.

از سوی دیگر گروه‌های مسلح محل توقف اتوبوس ها در ورودی پل الرستن در حومه شمالی حمص را هدف قرار دادند که اخباری از تلفات و زخمی شدگان در دست نیست.

این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که تعدادی از اتوبوس ها به پل شهر الرستن برای ورود به حومه شمالی حمص و جنوب حماه رسیده اند تا تروریستها را به شمال سوریه ببرند.

همزمان منابع سوری به خروج ششمین و آخرین گروه از تروریستها به همراه خانواده هایشان از شهرک بیت سحم، یلدا و ببیلا به سوی شمال سوریه خبر دادند.

تروریستها شهرک خان ارنبه در حومه قنیطره را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

کد مطلب 4291251

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