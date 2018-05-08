خروج ترامپ از برجام وعده نیست؛ آمریکا خارج شده است

مشروح این بیانیه را در ادامه می خوانید:

«بسم الله الرحمن الرحیم

این روزها که کشور از کشاکش سیاسی با گروه ۱+۵ پیرامون باقی ماندن یا خروج آمریکا از برجام قرار دارد، حرکت های نمایشی کشورهای غربی که به ظاهر می کوشند، آمریکا را به باقی ماندن در برجام تشویق کنند و به آن کشور وعده می دهند با مذاکره با جمهوری اسلامی ایران به اهداف آمریکا در کاهش توان دفاعی و نظامی ایران دست خواهند یافت، در افکار و اندیشه کسانی که آگاه به امور سیاسی بوده و با برجام و دست آوردهای آن برای ایران و غرب آشنا می باشند، بازی نقش پلیس خوب و نگرانی از به خطر افتادن منافع اقتصادی اروپا تداعی می شود.

آمریکا غریب به چهل سال است که با وضع قوانین و مقررات مختلف و به صورت یک جانبه و قلدرمابانه، کشور ایران را تحریم نموده و ملت بزرگ ایران را تحت فشار قرار داده است که علی رغم آن ایران اسلامی سرافراز بر پای خود ایستاده است.

خروج آمریکا از برجام، نه وعده ای برای آینده بلکه از زمان روی کار آمدن دولت جدید به ریاست ترامپ عملاٌ این خروج صورت گرفته است که نه تنها موسسات مالی و پولی آن کشور با ایران همکاری نداشته اند که این اقدام مغایر با روح برجام می باشد، بلکه سایر کشورهای گروه ۱+۵ نیز به خاطر بد رفتاری های دولت آمریکا از همکاری های اقتصادی و مالی با جمهوری اسلامی ایران خود داری نموده اند و از انجام کامل تعهدات خود شانه خالی کرده اند.

تلاش ملت ایران برای همزیستی مسالمت آمیز با سایر ملت ها و تلاش دولت ایران برای مذاکره با دول دیگر، نباید به عنوان نقطه ضعف کشورمان تلقی شده و مخالفین نظام اسلامی را به افزایش فشار و تحریم های بیشتر ترغیب کند چرا که تاریخ چند هزار ساله ملت شریف ایران نشان داده است که مردم ایران در دفاع از منابع و یکپارچگی کشور خود از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و با هر تهدید و فشاری عرصه را ترک نخواهند کرد و آنان که امروزه به دلایل گوناگون نسبت به افزایش تقاضای کاذب در بازار ارز و طلا و یا سایر اقلام اساسی هیجان آفرینی می کنند ناخود آگاه به عوامل مخرب و آسیب زننده به نظام یاری می رسانند؛ هر چند از دولت نیز انتظار بیشتری برای مدیریت بازار پولی و مالی کشور وجود دارد و نظارت مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص راهگشا خواهد بود. قوه قضائیه نیز با برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی می تواند به رونق کسب و کار مولد و کاهش سوداگری در بازار ارز و طلا کمک شایان توجهی داشته باشد.

بدیهی است ملت فهیم و آگاه ایران صرفنظر از گرایشهای اعم از سیاسی، عقیدتی، قومی و ملی با حفظ وحدت نقشه های بیگانگان در ضربه زدن به این نظام و کشور را خنثی خواهند نمود.»