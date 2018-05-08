به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی، دبیر شورای سیاست‌گذاری و رئیس دبیرخانه دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) درباره این جشنواره که در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه در دو بخش برگزار می شود، گفت: بخش اول روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ازساعت ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ با برگزاری کارگاه های تخصصی بخش کنفرانس جشنواره خواهد بود و نوبت دوم نیز روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ با مراسم اصلی، اختتامیه جشنواره و پنل‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

وی به عناوین پنل‌های تخصصی جشنواره اشاره کرد و افزود: «روش‌های نوین تامین مالی و مدیریت بدهی‌های شهری، تاب‌آوری اقتصاد شهری‏ اقتصاد مقاومتی و رقابت‌پذیریت شهری، مسکن شهری، اقتصاد دانش‌بنیان‏ شهرها‏ و ارتقاء کیفیت خدمات شهری، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سیاست‌گذاری درآمدی و حکمرانی خوب شهری پنل های تخصصی این جشنواره هستند. »

عباسی حضور در کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی را برای تمام دانشجویان و پژوهشگران علاقمند آزاد اعلام کرد و از صدور گواهی حضور برای شرکت‌کنندگان در پنل‌ها خبر داد.

دبیر شورای سیاست‌گذاری و رئیس دبیرخانه دهمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری همچنین اعلام کرد: «مجموعا ۳۵۷۰ اثر در ۱۴ محور تخصصی و یک محور ویژه تحت عنوان تجارب کاربست پروژه های پژوهشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که از این تعداد ۲۷۵ اثر به مرحله دوم راه یافته‌اند. در نهایت بر اساس رای داوران جشنواره ۱۰ اثر حائز دریافت جایزه جهانی تهران خواهند شد. »

او هدف از انتخاب اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار به عنوان بخش اصلی کنفرانس جشنواره را اهمیت درآمدهای پایدار عنوان و تصریح کرد: «درآمدهای پایدار یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران شهری در کلانشهرها است. درحقیقت اگر اقتصاد شهری متکی بر درآمدهای پایدار نباشد اداره کلانشهرها با چالش‌های اجتماعی و سیاسی - امنیتی گسترده‌ای مواجه خواهد شد. »

وی ادامه داد: «امروزه راهبرد محوری مدیریت شهری در کلانشهرها و شهرهای جهانی، سیاست‌گذاری برای رسیدن به درآمدهای پایدار و رونق اقتصاد شهری و بهبود رقابت‌پذیری و کیفیت زیستی است. از اینرو امیدواریم در بخش کنفرانس بتوانیم به ایده‌ها و راه‌حل‌هایی بروز و اجرایی، مبتنی بر تجربیات جهانی برای حل مسائل مالی دست پیدا کنیم. »

وی در پاسخ به سوالی در این باره که رویکرد شما نسبت به حل مسائل از طریق پژوهش چیست، توضیح داد: «معتقدم؛ رویکرد پژوهشی پشتوانه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات حوزه مدیریت شهری و کلید حرکت به سمت پایداری شهری است. »

عباسی با چنین رویکردی از نهادهای دانشگاهی و پژوهشگران دعوت کرد در ارتباط پویا و مستمر با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران قرار گیرند تا با کمک ایده‌ها و دستاوردهای پژوهشی جدید تهران را هر چه بیشتر به سوی شهری با شکوفایی و رونق اقتصاد شهر و محیط زیست سالم و مشارکت پذیر هدایت کنند.

وی درباره تفاوت های برگزاری دهمین جشنواره با جشنواره های قبلی بیان کرد:به نظرم سطح کیفی آثار ارسالی بسیار بالاتر رفته و مبتنی بر دانش روز و مسائل جاری مدیریت شهری است. در بخش ثبت نام کنندگان حقوقی نیز شاهد رشد تعداد شرکت‌کنندگان هستیم.

عباسی از حسن اعتماد پژوهشگران، دانشجویان، مراکز تحقیقاتی و... در ارسال آثار پژوهشی به مرکز مطالعات و برنامه ­ریزی شهری تهران قدردانی کرد و گفت: این حسن اعتماد، سرمایه فکری و قوت قلب بنده و همکارانم در شهرداری تهران است. امیدواریم بتوانیم با مشارکت تمامی پژوهشگران از نتایج پژوهش‌های انجام شده در حل مسائل بهره بگیریم.