به گزارش خبرگزاری مهر، ماندگار مرادی فرد با اشاره به تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد هیئت ۲۵۱ مکرر مالیات های مستقیم در لرستانگفت: این هیئت سه نفره متشکل از یکی از معاونین اداره کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو و رئیس، یک نفر از جامعه حسابداران رسمی و یک نفر از انجمن مشاوران رسمی مالیاتی است.

وی یادآور شد: همچنین واحد دادرسی مالیاتی متشکل از دو نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی با سمت حداقل رئیس گروه مالیاتی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: مودیانی که نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات های قطعی اعتراض دارند به استناد مدارک و دلایل کافی می توانند در این هیئت طرح شکایت کنند.

مرادی فرد خاطرنشان کرد: بر اساس دستور و تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و در راستای ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، وظایف هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها محول شده است.

وی با اشاره به حدود اختیارات این هیئت بیان داشت: حدود اختیارات فعلی این هیئت در استان رسیدگی به شکایات مالیات اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و درباره اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است و آمادگی کامل برای دریافت درخواست مودیان وجود دارد.