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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

به‌منظور تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی؛

وظایف هیئت «ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم» به لرستان محول شد

وظایف هیئت «ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم» به لرستان محول شد

خرم‌آباد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از تفویض اختیار هیئت ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم به استان‌ها و آغاز فعالیت این هیئت در لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندگار مرادی فرد با اشاره به تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد هیئت ۲۵۱ مکرر مالیات های مستقیم در لرستانگفت: این هیئت سه نفره متشکل از یکی از معاونین اداره کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو و رئیس، یک نفر از جامعه حسابداران رسمی و یک نفر از انجمن مشاوران رسمی مالیاتی است.

وی یادآور شد: همچنین واحد دادرسی مالیاتی متشکل از دو نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی با سمت حداقل رئیس گروه مالیاتی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: مودیانی که نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات های قطعی اعتراض دارند به استناد مدارک و دلایل کافی می توانند در این هیئت طرح شکایت کنند.

مرادی فرد خاطرنشان کرد: بر اساس دستور و تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و در راستای ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، وظایف هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال جاری به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها محول شده است.

وی با اشاره به حدود اختیارات این هیئت بیان داشت: حدود اختیارات فعلی این هیئت در استان رسیدگی به شکایات مالیات اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و درباره اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است و آمادگی کامل برای دریافت درخواست مودیان وجود دارد.

کد مطلب 4291275

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