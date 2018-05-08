همایش بین المللی سیاست اجتماعی در جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر نهادها همایش بین المللی «سیاست اجتماعی در جهان اسلام» را ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برگزار می کنند.
محورهای این همایش عبارتند از:
۱. تحولات تاریخی سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای مسلمان
۲. رابطۀ بین ارزشها، اصول، و راهکارهای سیاستگذاری اجتماعی با آموزههای اسلامی
۳. رویکردهای غالب سیاستگذاری اجتماعی در حوزههای مختلف (تأمین اجتماعی، فقرزدایی، مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال، و ...)
۴. سیاستها و برنامههای مرتبط با گروههای هدف (زنان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، کارگران، مهاجران، و...
۵. تحولات سیاستگذاری اجتماعی در نتیجۀ تحولات سیاسی اخیر (نظیر بهار عربی)
۶. اقدامات رفاهی دولتی و غیردولتی (ان. جی. او. ها، خیریهها، ...) در کشورهای اسلامی
۷. بررسی تطبیقی ایدئولوژیهای عمدۀ رفاهی با آموزههای اسلامی
۸. مطالعۀ تطبیقی اسلام و سایر ادیان در حوزۀ رفاه اجتماعی
۹. بررسی رابطۀ بین شکست یا ضعف سیاستگذاری اجتماعی و بروز افراطگرایی
۱۰. نگرشهای عمومی نسبت به سیاستهای رفاهی در بین مسلمانان
۱۱. جهانیشدن و نقش سازمانهای بینالمللی در حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی
۱۲. وضعیت همکاری کشورهای اسلامی در حوزۀ سیاستگذاری اجتماعی
۱۳. نظام تأمین مالی سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی
۱۴. ارزیابی برنامههای رفاهی در کشورهای اسلامی
۱۵. رابطۀ بین اقدامات رفاهی با اهداف توسعۀ پایدار
۱۶. سیاستهای اجتماعی مربوط به مسلمانان در کشورهای غیراسلامی
۱۷. سیاستهای اجتماعی مربوط به غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی
مسلمانان حدود ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را شامل میشوند و در حدود ۴۰ کشور دنیا در قارههای مختلف اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. علاوه بر این، مسلمانان زیادی در کشورهای غیراسلامی زندگی میکنند و جمعیت زیادی از ادیان و مذاهب دیگر نیز در کشورهای اسلامی سکونت دارند. سیاستگذاری اجتماعی بهعنوان ابزاری مهم در ساماندادن به جوامع امروزی شناخته میشود و در آموزههای دین اسلام نیز مفاهیم و راهکارهایی برای بهبود وضعیت رفاهی مردم پیشبینی شده است. بااینوجود نمیتوان تصویر یکسانی از سیاستگذاری اجتماعی در جوامع مسلمان ترسیم کرد زیرا این کشورها بهلحاظ تاریخی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی شرایط بسیار متفاوتی را تجربه کردهاند.
بهرغم این تفاوتها، جوامع مسلمان با مسائل کم و بیش مشابهی در حوزههای آموزش، بهداشت، اشتغال، فقر و نابرابری، مسکن، سالمندی، وضعیت زنان و خانواده مواجهاند. تحولات سیاسی سالهای اخیر در برخی کشورهای اسلامی نشان داد که بیتفاوتی نسبت به چنین مسائلی میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده و مخربی در پی داشته باشد. حال پرسش این است که کشورهای اسلامی با وجود تنوعها و تفاوتهای خود چگونه به این مسائل مشترک پاسخ سیاستی داده اند؟ هدف از برگزاری کنفرانس «سیاستگذاری اجتماعی در جهان اسلام» بررسی مسائل سیاست اجتماعی در کشورهای اسلامی با رویکردی تطبیقی و میان رشته ای است.
