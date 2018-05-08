به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود نوابی بعد از ظهر سه شنبه در دومین همایش معرفی و تجلیل از حامیان حقوق مصرفکنندگان، با تاکید بر اینکه امروز دیگر نمیتوان مصرفکننده را نمیتوان بهعنوان مصرف شونده تلقی کرد، افزود: نباید فراموش کنیم که مصرفکننده بالاجبار نسبت به خرید کالا و یا محصولی اقدام نمیکند، این در حالی است که تولیدکننده با وجود برخورداری از حقوق، خود نیز بهعنوان یک مصرفکننده تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه همایشی که امروز شاهد برگزاری آن در استان زنجان هستیم، هفدهمین دوره کشوری آن را پشت سر گذاشته و آمار حاکی از افزایش قابل توجه تعداد منتخبان و شرکتکنندگان در این همایش داشته است، ادامه داد: بیشک با توجه به اینکه همایش مذکور به صورت داوطلبانه برگزار میشود، به همین خاطر افزایش تعداد شرکتکنندگان میتواند دلایل زیادی از جمله بهبود شرایط برای مصرفکنندگان داشته باشد.
نوابی با یادآوری اینکه متأسفانه در بسیاری از فروشگاهها و مراکز عرضه کالا با عبارت «کالای فروختهشده، پس گرفته نمیشود» روبهرو میشویم که این خود، توهین به مصرفکننده است، تصریح کرد: با وجود اینکه عبارت مذکور را در اغلب فروشگاهها مشاهده میکنیم، اما جای بسی خوشحالی دارد که اخیراً در برخی فروشگاهها نیز عبارت «کالای فروخته شده، پس گرفته میشود»، نیز مشاهده شده است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با تاکید بر اینکه این سازمان، سازمان قیمتگذار نیست و مواردی از قبیل کیفیت، ارائه خدمات پیش و پس از فروش و این قبیل موارد در اولویت هستند، افزود: تولیدکننده باید بتواند از فرصت خوبی که پیشآمده استفاده کنند و کالاهای تولید شده باید با استحکام و دوام و زیبا باشد، در این صورت است که مصرفکننده به کالای ایرانی گرایش پیدا میکند.
نوابی خاطرنشان کرد: امیدواریم روزی بتوان همه بنگاهها و تولیدات و خدمات را ارزیابی کرد تا مردم متوجه تولیدکنندگان صحیحالعمل شوند.
نظر شما