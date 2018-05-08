تلگرام بستر جرم وجنایت بود/فیلترینگ تلگرام را به رهبری نسبت ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جمع اساتید و نخبگان بسیجی حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت توجه به قرآن و عمل به آن در جهاد کبیر با دشمنان اسلام گفت: اساتید و نخبگان بسیجی حوزه در سنگر جهاد کبیر با دشمن هستند و در این مسیر باید به قرآن تمسک بجویند. وی افزود: شما روحانیون در سنگر جهاد کبیر نگاهبانان و پاسداران جامعه اسلامی در مقابل یورش دشمن هستید.

منتظری تأکید کرد: دشمن به جد برای حمله به ارزش‌های دینی کشور و انقلاب ما آماده است و در این راه از اتاق‌های فکری که فراهم کرده و کارشناسان قوی و توانمندی که از سراسر دنیا از جمله ایران در انگلیس، آمریکا و دیگر کشورها گرد هم آورده بهره می‌گیرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دشمن به این نتیجه رسیده که حمله نظامی کارساز نیست و ارمغانی جز شکست برایشان ندارد گفت: باید آگاه باشیم که تمام میلیاردها دلاری که رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی اختصاص داده و می‌دهد، همه اش هزینه توپ و تانک نبوده و نیست و دشمن از دو منفذ اقتصاد و فرهنگ قصد نفوذ دارد و ما مصادیق فراوانی در این باره داریم و می‌دانیم که دشمن به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور ماست.

وی با تأکید بر اینکه "امروز بزرگترین مشکل جامعه ما اقتصاد است "افزود: متأسفانه بسیاری از آسیب‌های جامعه نیز منشأ اقتصادی دارد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه نفوذ دشمن، مسئله‌ای بسیار جدی است و برنامه این نفوذ محدود هم نیست گفت: اینطور نیست که تصور کنیم دشمن، تنها قصد نفوذ در بدنه دولت و امور اجرایی کشور دارد، نفوذ دشمن در همه جا حتی در میان حوزه‌های علمیه هم در حال برنامه ریزی است و وجود بعضی پرونده‌ها که در حال رسیدگی به آن بوده و هستیم علایم و نشانه‌های آن است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی دو جریان انحرافی فکری در حوزه‌های علمیه و با حمایت و پشتیبانی مالی دشمنان قصد دارد در حوزه‌ها نفوذ کند و با این تأکید که "البته دادگاه ویژه روحانیت با قاطعیت با آن برخورد خواهدکرد و ابایی از این مسئله ندارد" گفت: البته این جریانات فکری انحرافی و نفوذی را نباید لزوماً صبغه قضایی بدهیم، روحانیت و بزرگان حوزه در عین حال باید به دنبال مقابله منطقی، علمی و حوزوی با این جریانات فکری و سیاسی باشند.

دادستان کل کشور با طرح این پرسش که پول‌های هنگفت این جریان‌های نفوذی از کجا می‌آید و چگونه در لندن و کشورهای مختلف منطقه خرج می‌شود تصریح کرد: وقتی از موضوع نفوذ صحبت می‌کنیم لزوماً به معنای جاسوسی نیست، فرد نفوذی گاهی کاری می‌کند که هویت انقلابی ما و هویت اسلامی جامعه را سلب کند.

منتظری با اعلام اینکه " در کشور ما بعضی نهادها، از جمله قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی و ... بصورت بسیار فراگیر و غیرمعمول مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرند و باید دید دلیل و پشت صحنه آن چیست" اظهار کرد: البته ما نمی‌گوییم در این نهادها اشکالی وجود ندارد، اما شما میزان هجمه‌ها را ببینید، شما به عنوان روحانی و افرادی که باید مسائل را برای مردم تبیین کنید باید بدانید که علت تهاجم به قوه قضاییه چیست

وی افزود: دشمنان به جد به میدان آمده اند و ما از پشت پرده آن‌ها خبر داریم و می‌دانیم و شما هم بدانید که عده‌ای از این جریانات هیچ اعتقادی به ارزش‌های دینی، اسلام و نظام ولایی ندارند.

منتظری با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران تجربه موفق ۴۰ ساله در مقابل توطئه‌های دشمنان و نفوذ آنان دارد به موضوع تلگرام و آثار سوء آن در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش بحث این پیام رسان در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود و گاهی هم حتی به جدال و دعوای لفظی می‌رسید، اکثر اعضا موافق حاکمیت ایرانی بر فضای مجازی و محدودیت برای خارجی ها بودند، اما بعضی خیر، و رییس شورا هم به دلایلی موافق انسداد (پیام رسان خارجی) نبود.مجموعه بحث‌ها و تحلیل‌ها به مقام معظم رهبری هم تقدیم شد و نظر ایشان به انجام کار در روال قانونی خود و از سوی مراجع ذی ربط بود.

دادستان کل کشور درباره مطالبی در خصوص اینکه مقام معظم رهبری موضوع تصمیم اخیر در مورد تلگرام را مطرح کرده اند گفت: اخیراً از سوی رییس جمهور محترم مطلبی در صفحه اینستاگرام منتشر شده و ذیل آن به این نکته اشاره شده بود که گویا ضمیر و مخاطب آن به رهبری معظم انقلاب بر می‌گشت، اما واقعاً چنین نبوده که مقام معظم رهبری دستور تصمیم اخیر در مورد تلگرام را داده باشند.

وی افزود: دو ماه قبل در جریان بازدید از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در تهران به من اعلام شد که ۱۲ هزار پرونده در این دادسرا در جریان رسیدگی است که ۵۰ درصد آن مستقیماً مربوط به جرایم در بستر اینترنت و رایانه است و ۷۰ درصد این پرونده‌ها هم به نتیجه نرسیده اند چرا که نمی‌توانیم افرادی را که از آن‌ها شکایت شده پیدا کنیم و دسترسی به تلفن و آدرس آنان امکان ندارد.

دادستان کل کشور گفت: در چند مورد از وزیر محترم ارتباطات خواستم که اطلاعات مربوط به متهمین را از مدیر تلگرام بخواهید، اما این فرد همکاری نکرده بود و حاضر نشده بود هیچ اطلاعاتی به وی بدهد.

وی تأکید کرد: قوه قضاییه وقتی می‌بیند تلگرام اینگونه بستر جرم و جنایت شده و هیچ راهی جز مسدود کردن آن نیست، آیا باید آن را رها کند یا اینکه باید در اجرای وظایف و مسئولیت‌های قانونی قوه قضائیه اقدام لازم صورت داد.

دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی‌ها در این مورد مسائلی را مطرح کردند که قابل قبول نیست، ولی شرایط کشور اقتضاء می‌کند یا سکوت کنیم و یا با تدبیر عبور کنیم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غیرصحیح داده شود.

منتظری گفت:اما امروز مسئولیت این اقدام را قوه قضائیه پذیرفته و انتساب آن به رهبری معظم انقلاب به هیچ وجه صحیح نیست.