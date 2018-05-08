پیام تسلیت وزیر اطلاعات در پی ارتحال آیت الله ایمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود علوی طی پیامی درگذشت آیت الله اسدالله ایمانی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است؛

انالله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال حضرت آیت الله اسد الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز باعث تأثر و تألم گردید. آن مرحوم، در کنار مجاهدت‌های علمی و ترویج معارف دینی، از سال‌های آغازین نهضت حضرت امام خمینی (ره) فعالیت‌های مبارزاتی چشمگیری داشته و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر مسئولیت‌های متعدد و اثرگذار، فعالیت‌های دینی و علمی و ترویج معارف دینی را با جدیت استمرار بخشیده است.

این جانب، درگذشت یار دیرین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری «مدّظله العالی» و آن عالم ربانی، استاد حوزه علمیه و روحانی مبارز را به محضر مقام معظم رهبری، علمای معزز و طلاب گرامی، ملت شریف و بزرگوار ایران، به ویژه مردم شهید پرور و متدین خطه‌ فارس و به خصوص بیت معزز ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای روح آن مبارز نستوه، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

سیّد محمود علوی