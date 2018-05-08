  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

با صدور پیامی

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درگذشت امام جمعه شیراز را تسلیت گفت

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درگذشت امام جمعه شیراز را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در گذشت آیت‌الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در گذشت آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس، امام جمعه سابق شیراز و نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت روحانی انقلابی و یار امام و رهبری(دام ظله) آیت الله اسدالله ایمانی که عمر خود را در خدمت به اسلام و انقلاب گذرانید را به بیت ایشان و عموم ارادتمندان به ویژه حوزه‌های علمیه و مردم ولایتمدار استان فارس تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی را مسألت می‌نمایم.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 4291349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها