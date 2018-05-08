به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی در گذشت آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس، امام جمعه سابق شیراز و نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّالله و انّاالیه راجعون

درگذشت روحانی انقلابی و یار امام و رهبری(دام ظله) آیت الله اسدالله ایمانی که عمر خود را در خدمت به اسلام و انقلاب گذرانید را به بیت ایشان و عموم ارادتمندان به ویژه حوزه‌های علمیه و مردم ولایتمدار استان فارس تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی را مسألت می‌نمایم.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام