به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه بازهم در پیامی توئیتری درباره برخی اخبار منتشره پیرامون دیدار «جان کری» وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در راستای نجات برجام واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام آورده است: جان کری نمی تواند واقعیت از بین بردن فرصتِ در اختیار خود را انکار کند. جان، کاری به مذاکرات نداشته باش. داری به کشورت آسیب می رسانی!

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز ساعت ۲ بعدازظهر( به وقت محلی واشنگتن) از کاخ سفید تصمیم خود درباره توافق ایران را اعلام خواهد کرد.