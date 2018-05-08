به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان، مجتبی شهامی با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان در طول سال برنامه‌های متعددی را اجرایی می‌کند، افزود: مراسم روزانه جمع‌خوانی قرآن کریم از شبکه «شما» و «امید» پخش خواهدشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های حسینیه اعظم زنجان در ماه رمضان سخنرانی روزانه و مداحی است، گفت: سخنران و مداح نیمه اول ماه مبارک رمضان حجت‌الاسلام محبی و سید یوسف شبیری است، گفت: حجت‌الاسلام احمدی و حاج مرتضی حیدری نیز در نیمه دوم ماه رمضان به عنوان سخنران و مداح فعالیت خواهند داشت.

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان در ادامه از برگزاری مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) در مسجد حسینیه اعظم زنجان خبر داد و افزود: همچنین طبق برنامه و مطابق سنوات گذشته مراسم احیای شب‌های قدر در ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

شهامی با اشاره به اینکه قرائت ادعیه، مداحی و عزاداری از جمله برنامه‌های اجرایی در مراسم شب‌های قدر است، گفت: همچنین به مناسبت سالروز شهادت امام علی (ع) مراسم حرکت دسته عزاداری ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ رمضان از مقابل مسجد حسینیه اعظم به سمت امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های اجرایی در حسینیه اعظم زنجان را جمع‌خوانی قرآن کریم اعلام کرد و گفت: این برنامه نیز مطابق سنوات گذشته از ساعت ۱۸ تا ۱۹ عصر هر روز با حضور قاریان برتر قرآنی برگزار خواهد شد.

شهامی با اشاره به پخش زنده مراسم جمع‌خوانی قرآن کریم از شبکه اشراق گفت: به احتمال زیاد و طبق هماهنگی صورت گرفته این برنامه به صورت روزانه از یک شبکه ملی نیز که شبکه امید یا شما باشد، پخش خواهد شد.

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان گفت: اقامه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، و مراسم مداحی و ذکر توسل روزانه پس از اقامه نماز مغرب و عشا نیز از دیگر برنامه‌هایی است که به صورت روزانه در حسینیه اعظم زنجان اجرایی می‌شود.