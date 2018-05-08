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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۵۰

ریابکوف: فشار بر تهران برای امتیازدهی غیرممکن است

ریابکوف: فشار بر تهران برای امتیازدهی غیرممکن است

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: فشار بر تهران برای امتیازدهی غیرممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز سه‌ شنبه از آمریکا خواست تا با اقدامات تعجیلی و شتاب زده از برجام خارج نشود.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: دلیلی ندارد فکر کنیم ایران درحال ساخت بمب هسته ای است.

ریابکوف افزود: فشار بر تهران برای امتیازدهی یکجانبه غیرممکن است.

وی افزود: کره شمالی از پرونده ایران متوجه می‌ شود که رفتارهای آمریکا غیرقابل پیش‌بینی است.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز ساعت ۲ بعدازظهر( به وقت محلی واشنگتن) از کاخ سفید تصمیم خود درباره توافق ایران را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 4291388

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