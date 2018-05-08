به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، احمد علیرضا بیگی در خصوص آینده برجام، اظهار داشت: همه اتفاقاتی که اکنون برای برجام رخ داده از ابتدا نیز قابل پیش بینی بود ولی عدهای سعی داشتند که خود را به خواب بزنند و به همین جهت بیدار نمیشدند، اکنون نیز ما قصد نداریم نمک به این زخم بزنیم و از این موضوع میگذریم زیرا در زمان خود پیرامون آن بحث میشود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون آنچه که اتفاق افتاده نماد حقانیت جمهوری اسلامی ایران است و بدعهدی نظام سلطه را نشان میدهد، بیان کرد: خروج آمریکا از برجام و بدعهدیهای آمریکا بهترین عامل و دستاورد برای ایران به شمار میرود زیرا چهره واقعی آمریکا را نشان داد.
وی با بیان اینکه اگر چه برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی همین که این باور در جامعه به وجود آمده که باید به قدرت ملی خود تکیه کنیم و چشمی به دست بیگانه نداشته باشیم، نتیجه بسیار خوبی است، افزود: وضعیت فعلی را باید دست مایه حرکت روبه پیشرفت خود قرار دهیم تا بر مبنای قدرت داخلی توسعه پیدا کنیم، مقام معظم رهبری نیز بارها بر این امر تاکید کردهاند.
علیرضابیگی ادامه داد: موضوعی که اصلاح طلب، اصولگرا و معتدل بر آن تاکید دارند، این است که به بیگانگان امیدی نداشته باشیم و بر همین محور باید برای توسعه و پیشرفت اقدام کنیم، نباید خود را به غفلت بزنیم و به آمریکا و اروپاییان دل خوش کنیم، اروپایی ها نیز نمی توانند برای ایران مفید باشند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: خروج یا عدم خروج آمریکا از برجام اهمیتی ندارد زیرا برجام حبابی بود که شکسته شد و با از بین رفتن این حباب، اعلام رسمی آمریکا مبنی بر خروج از برجام میتواند به ضرر آمریکا نیز باشد، در نتیجه ممکن است ترامپ از برجام خارج نشود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی آمریکا برجام را به رسمیت نمیشناسد و انواع تحریمها را وضع میکند و به تعهدهای توافقنامه هستهای پایبند نیست، در نتیجه حضورش در برجام نشان میدهد که آمریکا نمیخواهد تن تعهدات توافقنامهای هستهای بدهد که این امر توهین به شعور ملت است.
