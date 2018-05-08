حمایت از کالای ایرانی باید به یک فرهنگ تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد نباتچیان ظهر امروز در دومین همایش معرفی و تجلیل از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ با تاکید بر اینکه یکی از ضروریات جامعه امروز در عرصه تولید این است که حمایت از کالای ایرانی به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: اعتقاد راسخ داریم که تا از تولید حمایت نشود، نمی‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد، لذا باید به همه تولیدکنندگان یکسان نگاه شود و از حمایت تولیدکننده نهراسید.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در جامعه امروزی این است که این قشر زحمت‌کش به اندازه بهره بانکی سود نمی‌کند، ادامه داد: به همان اندازه که معتقدیم حمایت از حقوق مصرف‌کننده یک حقیقت انکارناپذیر است، باید به این مهم نیز باور داشته باشیم که تولیدکنندگان نیز برای اینکه در مسیر تولید بتوانند با مشکلات دست و پنجه نرم کنند، به حمایت واقعی نیاز دارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با یادآوری اینکه اگر می‌خواهیم کارخانه‌ها کماکان به تولیدات خود ادامه داده و کارگران نیز در چرخه تولید باقی مانده و بیکار نشود، بهترین راهکار این است که حمایت از کالای ایرانی به یک فرهنگ تبدیل شود، اظهار کرد: متاسفانه امروزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک راستا نبوده و این حمایت‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که مصرف‌کننده را لوس و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده است.

نباتچیان با اشاره به اینکه بها دادن به تولیدکننده می‌توان انگیزه حضور در عرصه تولید را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: اگر شرایط برای تولیدکنندگان مساعد باشد، به طور حتم سرمایه حاصل از سود را دوباره وارد چرخه تولید خواهند کرد، اما در حال حاضر این شرایط مهیا نیست، به طوری که سود بانکی بیشتر از سودی است که تولیدکننده از آن منتفع می‌شود.