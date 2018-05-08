به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قبل از تصمیم‌گیری دونالد ترامپ برای خروج یا باقی ماندن در توافق هسته‌ای ایران،شاخص‌های سهام آمریکا در مبادلات آنلاین، در مسیر افت قرار گرفت و بازارها اصلی در مقادیری پایین‌تری باز خواهند شد.

خروج آمریکا از توافق باعث افزایش تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران خواهد شد و تولید نفت این کشور را کاهش می‌دهد. به این ترتیب روند سود بازارهای نفت که امسال به ۱۳ درصد رسیده است، ادامه خواهد یافت.

قیمت‌های نفت که در دو جلسه قبلی باعث اوج گرفتن سهام وال‌استریت شده بودند، قبل از تصمیم ترامپ حدود ۱ درصد سقوط کرده‌اند. سخنرانی ترامپ قرار است راس ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران انجام شود.

تا ساعت ۱۸:۴۰ به وقت تهران، ای‌مینی (شاخصی که تحت آن سهام شاخص اصلی، پیش از بازگشایی بازارهای آمریکا، در بازارهای فرعی مانند بورس‌های اینترنتی یا سایر بورس‌ها، به فروش می‌رسند) شاخص دواجونز ۳۷ واحد یا ۰.۱۵ درصد افت کرد. ای‌مینی شاخص اس‌اندپی۵۰۰ هم ۵.۵ واحد یا ۰.۲۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. ای‌مینی شاخص نزدک هم ۱۳.۷۵ واحد یا ۰.۲ درصد پایین آمد.

آندره باخوس، مدیرکل نیو وینس کپیتال در برناردزویل نیوجرسی، گفت: بسته به میزان بزرگی تاثیری که این تصمیم‌گیری بر بازارهای انرژی خواهد گذاشت، تاثیر آن می‌تواند بر تمام بازارهای سهام هم سرایت کند.