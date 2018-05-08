ملت لبنان بر پیوند ناگسستنی خود با مقاومت تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی پیروزی حزب الله لبنان در انتخابات پارلمانی این کشور پیام تبریکی به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

"و آن گاه که آنان را نشانه رفتی، تو نبودی که بر آن ها پیکان افکندی، در حقیقت پروردگار متعال بود که ایشان را آماج تیر شکست قرار داد" (سوره انفال آیه ۱۷)

محضر علامه مجاهد و نستوه، آیت الله سید حسن نصرالله

با سلام و درود،

با نهایت افتخار و نیک بختی، شایسته می دانم تا خلق حماسه با شکوه انتخابات مجلس لبنان را که از رهگذر حضور پرشور صفوف درهم فشرده ملت قهرمان لبنان در پای صندوق آراء رقم خورد، تبریک عرض نمایم.

ملت بزرگ لبنان بواسطه خلق این حماسه سیاسی، بار دیگر به جهانیان اثبات کرد که این کشور، نمونه و نمادی مثال زدنی از همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف است. همچنین در این میانه این حقیقت نیز بر سست پیمانان و کسانی که خواستار عقب نشینی از مواضع اصولی و موضع برحق مقاومت در لبنان بودند، آشکار شد که نصیب آنان جز زیان و خسران نیست.

اکنون به یمن الطاف خداوندی، کلیه اقوام و اعضای ملت یکپارچه لبنان – به رغم تفاوت های ظاهری – بر ارادت، مودت و پیوند ناگسستنی خود با مقاومت، به عنوان دژ مستحکم دفاع از عزت و سربلندی میهن خود، تاکید نمودند.

اینجانب بر ملت و دولت لبنان درود می فرستم و از صمیم قلب، دستیابی به این پیروزی ارزشمند را به حضرتعالی که از سلاله پیامبر اکرم (ص) هستید، شادباش می گویم. شما با جهد بلیغ و کوشش خستگی ناپذیر خود و با درایت و هوشمندی کم نظیر، در مسیر ایجاد همزبانی و اتحاد ملی میان ملت لبنان گام نهادید و از این طریق همبستگی و انسجامی را پدید آوردید که توطئه های دشمنان را نقش بر آب نموده و زمینه ساز دستیابی به آینده ای تابناک و درخشان برای ملت و کشوری خواهد شد که بنابر گواهی آموزگار تاریخ، از روزگاران کهن از تاریخی پرافتخار و کارنامه ای زرین برخوردار بوده است.

در پایان مجدداً مراتب احترام و ارادت قلبی خویش را به حضورتان ابلاغ می نمایم.

اضافه می نماید متن عربی و انگلیسی این پیام در پورتال سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است.