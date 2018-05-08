۴۰۰ میلیون متر مکعب پساب در جنوب تهران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه اجرای طرح سامان دهی آب های سطحی آلوده جنوب تهران طی سخنانی گفت: روزانه آب قنات ها و چشمه های قدیمی تهران به همراه پساب های مختلف و انواع فاضلاب به جنوب تهران هدایت می شود.

وی افزود: در گذشته که جمعیت تهران کم تر بود، از آب رودخانه ها برای کشاورزی استفاده می شد، اما امروز با افزایش جمعیت از آب پساب های تصفیه شده نیز در کشاورزی استفاده می شود.

نماینده عالی دولت با اشاره به وضعیت روان آب های سطحی تهران گفت: روان آب های سطحی تهران ۲ منشأ شهری و کوهستانی دارد.

مقیمی توضیح داد: این آب ها که حجم آن سالانه ٤٠٠ میلیون مترمکعب است، که از طریق شاخه های «سرخه حصار» ، نهر «فیروز آباد» و رودخانه «کن» از تهران خارج می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۰۰۰ رود دره در تهران وجود دارد، و ٤٠٠ میلیون مترمکعب پساب در جنوب تهران تولید می شود.

استاندار تهران اظهار داشت: با طرح این موضوع که بهره مندی از آب های سطحی برای ذخیره در آب های زیرزمینی ضروری است.

مقیمی گفت: جمع آوری روان آب ها و افزایش میزان آب های زیرزمینی با توجه به جمع آوری آب های فضای سبز شهرداری ها می تواند، در کنترل آب مؤثر باشد، اما این موضوع مطرح است، که در صورت استفاده از آب های سطحی برای جلوگیری از فرونشست زمین باید تصمیماتی اتخاذ کرد.

وی بر اهمیت سامان دهی روان آب ها و آب های نامتعارف جنوب تهران تاکید کرد و گفت: خوشبختانه امروز درصد قابل توجهی از این آب ها سامان دهی شده و نگرانی های گذشته بسیار کم تر است، اما باید اقداماتی انجام شود، که روان آب هایی که از شمال تهران وارد می شود، به تصفیه خانه ها آمده و مورد تصفیه قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، جلسه اجرای طرح سامان دهی آب های سطحی آلوده جنوب تهران بعد از ظهر سه شنبه به ریاست محمد حسین مقیمی استاندار تهران با حضور جمعی ازمدیران کل دستگاه های اجرایی و مسئولان حوزه آبفای استان تهران برگزار شد.