به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با ذوب‌آهن اصفهان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، ۴ برابر ظرفیت خود به ورزشگاه فولادشهر رفتند.

در شرایطی که قرار بود در این مسابقه نزدیک به هزار نفر از هواداران استقلال راهی ورزشگاه فولادشهر شوند، به دلیل افزایش جمعیت این هواداران، نزدیک به نیمی از ظرفیت ورزشگاه به آنها اختصاص پیدا کرد.

در حال حاضر حدود ۵ هزار هوادار استقلالی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند و منتظر آغاز مسابقه هستند.

از سوی دیگر، هواداران ذوب‌آهن نیز رفته رفته وارد ورزشگاه شده و دقایقی مانده به آغاز مسابقه، ظرفیت خود را تکمیل کردند.

پیش از آغاز این مسابقه بازیکنان دو تیم مورد استقبال هواداران خود قرار گرفتند و از سوی هواداران خود تشویق شدند.

ظرفیت ورزشگاه دقایقی مانده به آغاز مسابقه پر شد و هواداران دو تیم وارد جایگاه‌های خود شدند. البته جمعی از هواداران استقلال به دلیل پر شدن ورزشگاه امکان حضور در بازی را پیدا نکردند.