به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری بعد از ظهر سه شنبه در دومین همایش معرفی و تجلیل از حامیان حقوق مصرفکنندگان، با تاکید بر اینکه تولید کالای بیکیفیت به اقتصاد کشور ضربه میزند، افزود: به همین خاطر تولیدکنندگان از نقش بسیار مهمی در حمایت از کالای ایرانی برخوردار بوده و این نقش را میتوانند با تولید کالای باکیفیت به خوبی ایفاکنند.
وی با بیان اینکه برای حمایت از کالای ایرانی باید به چهار بخش مهم توجه کرد، ادامه داد: یکی از مهمترین این بخشها تولیدکنندگان هستند که میتوانند با تولید کالای باکیفیت، تحقق شعار سال را تسریع بخشیده و رونق دوچندانی به اقتصاد ملی داده و نیز در ایجاد اشتغال پایدار سهم بهسزایی داشته باشند.
فعفوری با یادآوری اینکه حمایت از کالای ایرانی را باید یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی برشمرد، اظهار کرد: نامگذاری شعار سالهای اخیر حاکی از اهمیت مقوله اقتصاد در برهه کنونی بوده و یکی از مباحث روز کشور بهشمار میرود، از این رو همه باید نسبت به این موضوع که همواره یکی از محورهای شعار سال بوده است، اهتمام ویژهای داشته باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه ثبات قوانین، ضوابط و مقررات و نیز حمایت و استفاده سه قوه از کالای ایرانی را باید جزو مباحث اصلی در راستای تحقق شعار سال برشمرد، ادامه داد: اگر همه این موارد به درستی لحاظ شود، حمایت مصرفکنندگان از کالای ایرانی نیز صورت خواهد گرفت.
