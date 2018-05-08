محمدحسین امید در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه در تمام دنیای پیشرفته بخش زیادی از آموزشها، آموزشهای مهارتی است اظهار داشت: ویژگی این آموزشها این بوده که کسانی که این آموزشها را فرامیگیرند سریعتر آماده میشوند تا وارد بازار کار شوند و درواقع اشتغال پذیری دانشجویان مهارتی خیلی بالاتر است.
رفع معضل بیکاری با ارائه آموزشهای مهارتی
وی بابیان اینکه آموزشهای مهارتی در محیط واقعی کار ارائه میشوند و دانشجویان در محیطهای واقعی باکاری که قرار است در آینده انجام دهند آشنا میشوند افزود: این آموزشها در حوزههای مختلف صنعت، کشاورزی، مدیریت، خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر ارائه میشوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور بابیان اینکه این آموزشها میتواند به اشتغال سریعتر کمک کند و برای کاهش میزان بیکاری نیز مؤثر باشند گفت: دانشآموختگان این آموزشها هم سریعتر جذب بازار کار میشوند و هم آمادگی ایجاد اشتغال رادارند.
امید با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم کشور و بهخصوص لرستان مسئله بیکاری است گفت: آموزشهای مهارتی میتوانند این کمک را کنند که دانشآموختگان با هزینههای کمتر خودشان اشتغالزایی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی هم نقش ارتقای مهارتها و توانمندیهای شاغلین را بر عهده دارد و هم برای کسانی که تازه میخواهند وارد بازار کار شوند نقش دارد گفت: در ۲۵ سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلین این مهارتها را فراگرفتهاند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با تأکید بر ارائه این آموزشها بهصورت مستمر بیان داشت: برگزاری دورههای کوتاهمدت، دورههای پودمانی، دورههای تکدرس بر اساس نیازهای روز جامعه ازجمله اقدامات دانشگاه علمی کاربردی است.
تعداد دانشجویان مهارتی باید ۲ برابر شود
امید بابیان اینکه در برنامه ششم توسعه توجه ویژهای به آموزشهای مهارتی شده است گفت: سهم دانشجویان آموزشهای مهارتی در کشور باید به ۳۰ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر تعداد این دانشجویان ۱۵ درصد بوده و باید در طول سه سال باقیمانده از برنامه ششم توسعه تعداد دانشجویان دورههای مهارتی دو برابر شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عمده رشتههای تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی منحصربهفرد این دانشگاه بوده و در دانشگاههای نظری ارائه نمیشوند افزود: نزدیک به ۸۰۰ رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی تدریس میشوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی همچنین به مصوبه شوری عالی اداری مبنی بر عدم فعالیت مراکز دولتی علمی کاربردی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: این مصوبه در بهمنماه سال ۹۶ به تصویب رسید و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علمی کاربردی ابلاغ شد.
امید بابیان اینکه در این راستا مراکز دولتی علمی کاربردی از بهمن ۹۶ مجاز به پذیرش دانشجو نبودند و ما ملزم بودیم که از پذیرش دانشجو در این مراکز جلوگیری کنیم گفت: این مراکز موظف هستند که تا پایان سال تحصیلی ۹۷ و ۹۸ دانشجویان فعلی خود را فارغالتحصیل کنند و در آموزشهای مقطع دار ورود پیدا نکنند.
آخرین وضعیت واگذاری مراکز دولتی
وی بابیان اینکه در این مصوبه پیشبینیشده که دستگاههای اجرایی میتوانند مراکز خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند بیان داشت: توصیه ما نیز این بوده که دستگاههای دولتی این اقدام را انجام دهند و من نیز در اواخر سال گذشته به تمام وزرا اعلام کردم و شرایط نقلوانتقال را به آنها ابلاغ کردم که این مراکز با همان ظرفیت گذشته به بخش غیردولتی واگذار شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیان داشت: این مراکز هم در قالب مزایده به بخش خصوصی صلاحیتدار واگذار میشوند و هم میتوان آنها را به کارکنان همین مراکز که دارای صلاحیتهای لازم بوده واگذار شوند.
امید بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت مراکز علمی کاربردی بیش از ۸۰۰ هزار دانشجو است و این در حالی است که تعداد دانشجویان ما کمتر از ۴۰۰ هزار نفر است.
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