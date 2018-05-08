۲ نفر از روسای دانشگاه های کشور انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۸۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در جلسه گذشته قرار شد که سیاست های حمایت از کالای ایرانی برای ارائه در صحن شورا تدوین شود که در جلسه امروز این سیاست ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در زمینه اقداماتی که باید در بخش های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بخش گوناگون آموزشی دیگر باید صورت پذیرد و همچنین برای بخش های علمی و فناوری کشور مواردی در جلسه امروز به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تاکید بر تقویت هویت ملی از اهم محورهای مورد اشاره در جلسه بود، گفت: باورمند کردن مردم به مصرف کالای ایرانی زمانی اتفاق می افتد که تقویت هویت ملی یک جریان مستمر در اقشار مختلف شود و آن زمان است که مردم برای خرید کالای ایرانی تعصب خواهند داشت.

وی گفت: تقویت احترام به پرچم ملی، سرود ملی و حمایت از آن در مدارس از دیگر پیشنهادهای ارائه شده برای تقویت هویت ملی بود.

مخبر دزفولی افزود: رقابتی کردن و فرهنگ رقابت سالم به منظور رشد کیفیت کالاها، احترام به مشتری و حقوق آن، خدمات پس از فروش از مقوله هایی هستند که ظاهر آنها اقتصادی ولی باطن آنها فرهنگی است که مراکز آموزشی و مراکز تبلیغی و ترویجی در آن موثر هستند.

وی افزود: در ساخت فیلم های سینمایی، سریال ها، نمادهای کالاهای ایرانی باید برجسته شوند که سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه مسئولیت لازم را پیدا کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: حمایت از شرکت ها و محصولات دانش بنیان نیز از مواردی بود که توسط اعضا مورد تاکید قرار گرفت که قرار شد ساز و کار لازم از طریق مجاری قانونی برای تحقق این مهم طراحی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته انتخاب روسای دانشگاه های کشور گفت: در این جلسه حسین خنیفر به عنوان ریس دانشگاه فرهنگیان و سید محمد هاشمی شهری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انتخاب شدند.