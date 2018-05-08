عراقچی: ایران منطبق با حقوق حقه مردم ایران تصمیم می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید سیاست‌های دولت آمریکا علیه برجام و در آستانه اعلام تصمیم رئیس جمهور آن کشور در خصوص این توافق، نشست معاونان و مدیران سیاسی وزرای خارجه ایران و سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه به دعوت خانم هلگا اشمید دبیر سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در بروکسل برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت برجام در سایه مواضع اخیر ایالات متحده بررسی شده و طرف‌های اروپایی یک بار دیگر بر حمایت خود از برجام و آمادگی برای ادامه برجام بدون آمریکا تاکید کردند.

عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست ضمن تکرار مواضع اصولی کشورمان و تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه وضعیتی آمادگی کامل داشته و واکنش های مناسب را طراحی کرده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به دقت مواضع طرف‌های آمریکایی و اروپایی را تحت نظر داشته و تنها بر اساس مصالح کشور و منطبق با حقوق حقه مردم ایران تصمیم مقتضی را در واکنش به اقدامات آمریکا اتخاذ خواهد کرد.

لازم به توضیح است در ادامه مشورت های نزدیک جمهوری اسلامی ایران با طرف های دیگر در برجام، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه وارد تهران شده و با عراقچی به رایزنی خواهد پرداخت.