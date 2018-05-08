استقلال هم به سرنوشت پرسپولیس گرفتارشد/یک خطر جدی دیگر بخیر گذشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیدار رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم استقلال بود که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.

وینفرد شفر سرمربی استقلال برای این بازی ترکیب تیمش را دگرگون کرده بود. آبی پوشان با ترکیب مهدی رحمتی، وریا غفوری، مجید حسینی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، فرشید باقری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، داریوش شجاعیان و فرشید اسماعیلی وارد زمین شدند. پژمان منتظری در پست دفاع راست، حسینی و چشمی در پست دفاع وسط و آرمین سهرابیان هم در پست دفاع چپ بازی می کرد. البته داریوش شجاعیان هم در دقیقه ۴۳ به خاطر مصدومیت بیرون رفت و علی قربانی جایش را گرفت.

باوجود اینکه ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر میزبان استقلال بود اما این آبی پوشان تهران بودند که نیمه نخست را هجومی آغاز کردند. ابتدا در دقیقه ۵ شاگردان وینفرد شفر در استقلال روی یک حمله سرعتی تا باز کردن دروازه ذوب آهن پیش رفتند.

در دقیقه ۱۶ خطرناکترین صحنه بازی روی دروازه ذوب آهن رقم خورد. فرشید اسماعیلی ابتدا با یک ضربه سر دروازه ذوب آهن را تهدید کرد که رشید مظاهری دروازه بان این تیم توپ را موقتا دفع کرد اما در برگشت این داریوش شجاعیان هافبک استقلال بود که شوت محکمی را شلیک کرد. این توپ به تیرک دروازه ذوب آهن خورد و به بیرون رفت.

امیر قلعه نویی که تیمش را تحت فشار می دید در دقیقه ۱۹ محمد ستاری بازیکن جوان تیمش را بیرون کشید و قاسم حدادی فر به جای وی وارد زمین شد تا جلوی روزنه حملات استقلال گرفته شود. ذوب آهن هم موقعیتهای نصفه و نیمه ای روی دروازه استقلال خلق کرد. در دقیقه ۳۶ شوت محکم قاسم حدادی فر از پشت محوطه جریمه را مهدی رحمتی دفع کرد تا دروازه آبی پوشان باز نشود.

در دقیقه ۴۱ بازی و بعد از برخورد جباروف با وحید بوحمدان بود که بین بازیکنان دو تیم درگیری رخ داد و این مسابقه را برای لحظاتی تحت تاثیر خود قرار داد.

بازیکنان استقلال تا لحظات پایانی بازی به دروازه ذوب آهن فشار آوردند و در دقیقه ۴۳ هم می توانستند با ضربه سر بازیکنان ذوب آهن (در حالت گل به خودی) به گل برسند ولی رشید مظاهری که ستاره ذوبی ها در نیمه نخست بود، مانع گلزنی آبی ها شد.

نیمه دوم استقلال شرایط را به گونه ای پیش برد که بتواند دروازه ذوب آهن را باز کند اما شاگردان قلعه نویی نیز پا پس نکشیدند و به دنبال رسیدن به گل برتری بودند تا خیالشان را برای بازی برگشت در تهران راحت کنند.

در دقایق پایانی استقلال نبض بازی را در اختیار گرفت تا بتواند با حفظ نتیجه تساوی کار را به ورزشگاه آزادی بکشاند. با این حال در دقیقه ۸۸ و در حالی که یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه استقلال اعلام شده بود، پرتاب یک نارنجک از سوی تماشاگران داور ژاپنی را به کنار زمین فرستاد. این نارنجک با فاصله چند متری از تجمع بازیکنان وسط زمین خورد. خوش شانسی پرتاب کننده این بود که هیچ بازیکنی در آن منطقه از زمین نبود.

در دقیقه ۸۹ محمد نژاد مهدی بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن با دریافت دومین کار زرد از بازی اخراج شد. یک دقیقه بعد ضربه محکم کی روش استنلی درحالی که در آستانه ورود به دروازه قرار داشت با واکنش عالی رحمتی راهی به دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۹۰ درون محوطه جریمه توپ به دست روزبه چشمی خورد تا داور ژاپنی یک ضربه پنالتی برای ذوب آهن بگیرد. جورجی ولسیانی این ضربه پنالتی را در دقیقه ۹۳ به گل برتری تیم اصفهانی تبدیل کرد تا شاگردان شفر هم مثل پرسپولیس که در وقت های اضافه گل شکست را دریافت کردند، گل بخورد و کارشان برای صعود به ورزشگاه آزادی و دیدار هفته آینده دو تیم بکشد.