۱۰هزار نفر در پنجمین جشنواره قرآنی استان مرکزی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور روز سه شنبه در جلسه ستاد پنجمین جشنواره قرآنی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: پنجمین جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) استان مرکزی با هدف تربیت قرآنی و نیز توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی به منظور ایجاد نشاط اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برای رده سنی شش تا ۱۸ سال برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه این جشنواره فراگیر است افزود: اگر چه دبیر خانه جشنواره در سازمان تبلیغات اسلامی استان مستقر است، اما به هیچ دستگاه خاص اختصاص ندارد و همه دستگاه ها در اجرای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره مشارکت دارند. چرا که یک کار قرآنی به شمار می رود، در جهت بهبود شرایط جامعه وکاهش آسیب های اجتماعی جامعه حرکت می کند و شهر و روستا را در بر می گیرد.

قربانپور بیان داشت: این جشنواره ابتکاری است و بخشنامه ای نیست، کار از منطقه ای شهرستانی آغاز شد و هم اکنون به اجرای استانی رسیده است، البته آمادگی برگزاری جشنواره کشوری را هم داریم اما در بررسی تخصصی به نتیجه رسیدیم در همین جایگاه استانی قوی تر کار را دنبال کنیم بهتر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه نگاه دیگر این جشنواره ایجاد نشاط در فضای معنوی است خاطر نشان کرد: این جشنواره در رویکرد خود به اهداف اجتماعی نگاه جدی دارد و در این راستا با دیدگاه مقابله با آسیب ها حرکت می کنیم.

وی تصریح کرد: کارهای اجرایی جشنواره خوب پیش می رود و مشارکت همه دستگاه ها را می طلبد و امیدواریم در مجموع بتوانیم یک کار ارزشمند قرآنی به عنوان خادمان قرآن را در استان انجام دهیم.

قربانپور اظهار داشت: ثبت نام و سطح بندی شرکت در جشنواره قرآنی از اردیبهشت ماه جاری تا پایان خردادماه ادامه دارد و مسابقات و اختتامیه مرحله شهرستانی در نیمه دوم مردادماه سال جاری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: ویژه برنامه های استانی جشنواره قرآنی با حضور منتخبین شهرستان ها شامل کارگاه های تربیتی و تخصصی قرائت، حفظ، قرائت نماز ویژه کودکان و نوجوانان و کارگاه های سبک زندگی قرآنی ویژه والدین با موضوع پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نیمه دوم مردادماه سال جاری برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: مرحله استانی جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و گل های فاطمی(س) ویژه نفرات برتر شهرستان ها و همایش پایانی و اختتامیه پنجمین جشنواره قرآنی و تجلیل از نفرات برتر شهریورماه سال جاری برگزار می شود.