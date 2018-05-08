موضع گیری شورای وزیران سعودی درباره قطع روابط ایران و مغرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای وزیران عربستان مدعی شد: باید تلاش ها و مواضع در برابر دخالت های ایران و ادوات آن در امور کشورهای عربی واحد و منسجم باشد.

شورای سعودی در نشست خود به ریاست ملک سلمان ادعا کرده است: دخالت های ایران در امور مغرب از طریق حزب الله و آموزش دادن پولیساریو با هدف بی ثباتی در مغرب محکوم است. عربستان حامی مغرب و آنچه امنیت و ثبات آنرا تضمین می کند و نیز حامی تصمیمش در قطع روابط با ایران است.

شایان ذکر است که مغرب به بهانه واهی اخیرا روابط خود را ایران قطع کرده است.

روزنامه اسپانیایی«آ.ب. ث» روز دوشنبه درباره قطع روابط ایران و مغرب نوشت: «دولت مغرب روز سه شنبه گذشته به طور غیر منتظره روابط خود را با ایران قطع و تهران را به تسلیح، تامین مالی‌ و آموزش جبهه پولیساریو از سال ۲۰۱۶ از طریق حزب الله لبنان متهم کرد. «ناصر بوریتا» وزیر امورخارجه مغرب مدعی شد، کشورش شواهد غیر قابل انکاری در دست دارد که نشان می دهد دست کم یک دیپلمات سفارت ایران در الجزایر در دو سال اخیر به عنوان تسهیل کننده روابط میان حزب الله و پولیساریو فعال بوده است. در حالی‌ که عربستان سعودی بلافاصله از این موضع مغرب دفاع کرد، جبهه پولیساریو این اظهارات را 'دروغ های مضحک' خواند و مغرب را به چالش کشید و گفت، رباط (پایتخت مغرب) شواهدی در مورد ادعاهای دروغین خود ارائه دهد.

این روزنامه ادامه داد، «محمد حداد» سخنگوی جبهه پولیساریو در گفت و گو با خبرگزاری افه، اقدام رباط را یک 'فرصت طلبی سیاسی پست' قلمداد کرد و گفت: این کشور قصد دارد مذاکرات در مورد همه پرسی‌ استقلال صحرای غربی را دور بزند.

در این گزارش آمده است: شورای امنیت سازمان ملل، در ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت ) به مدت ۶ ماه ماموریت نیروهای سازمان در صحرای غربی را تمدید کرده و از مغرب و جبهه پولیساریو خواست تا ماه اکتبر (مهر) مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط را از سر گیرند.

این روزنامه اسپانیایی نوشت: مغرب به دنبال خود مختاری گسترده صحرای غربی است در حالی که جبهه پولیساریو بر حق مردم این منطقه در تعیین سرنوشت خود از طریق همه پرسی‌ تاکید داشته و ادعای استقلال این سرزمین را می‌ کند موضوعی که باعث مناقشه شده و بیش از ۳۰ سال تداوم دارد.

آ.ب. ث نوشت، حزب الله و ایران، ادعاهای مغرب علیه خود را بی‌ اساس قلمداد کردند و گروه لبنانی، تصمیم رباط را به فشارهای بین المللی آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی نسبت داده و از وزارت امورخارجه مغرب خواسته است که به دنبال استدلال های قانع کننده تر برای توجیه چنین اقدامی باشد.

این روزنامه می نویسد: دولت مغرب همراه با ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی علیه ایران چه در جبهه سوریه و چه در یمن همسو شده تا حدی که چندین جنگنده و نیروی نظامی به این ائتلاف اعزام کرده است.

این رسانه به نقل از شبکه تلویزیونی المنار نزدیک به حزب الله تصریح کرد در دیداری که در آوریل (فروردین / اردیبهشت) گذشته در پاریس میان «سعد حریری» نخست وزیر لبنان، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و «محمد ششم» پادشاه مغرب برگزار شد، حریری، پادشاه سعودی را متقاعد کرد تا روابط خود را با رباط بهبود بخشد و اکنون که مساله صحرای غربی به شورای امنیت بازگشته و قبل از اینکه آمریکا علیه مغرب موضعی اتخاذ کند، مغرب به دولت ترامپ نزدیک شود.

«ایگناسیو آلوارز اوسوریو» نویسنده و استاد مطالعات عربی‌ و اسلامی دانشگاه آلکانته اسپانیا در گفت و گو با آ.ب. ث اظهار داشت: قطع رابطه با ایران در ارتباط با حمایت مظنون به پولیساریو نیست بلکه بیشتر به دلیل فشارهای عربستان سعودی به بخش بزرگی‌ از جهان عرب برای اتخاذ موضع مخالف علیه ایران است.

به گفته این استاد دانشگاه، احتمالا ایده نخست این بوده که مغرب روابط خود را با قطر قطع کند اما به دلیل مخالفت محمد ششم، قطع روابط با ایران را پیشنهاد داد.

آلوارز اوسوریو افزود: غیر منطقی‌ است که ایران در حال تسلیح و آموزش پولیساریو باشد زیرا الجزایر، از زمینه های سنتی منافع ایران دور است و در این منطقه، اقلیت شیعه وجود ندارد.