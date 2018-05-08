مساجد باید در عرصه اجتماعی و اقتصادی به طور جدی نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه سه شنبه در مسجد النبی(ص) شهرستان خمین اظهار کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز در جامعه اسلامی وجود دارد به دلیل بهره نبردن از قدرت دینی و معرفتی است چراکه فرهنگ دینی و اسلامی به طور مطلوب تببین و ترویج نشده است.

وی ادامه داد: یکی از معجزات الهی در زمان کنونی پیروزی جبهه مقاومت در سوریه است و اگر کسی قدرت اسلام و مقاومت و انقلاب اسلامی را در منطقه ببیند و ایمان نیاورد جای تعجب دارد.

پناهیان در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: دین باعث حضور مومنان در مساجد می شود و مسجد باید به یک پایگاه اقتصادی و فرهنگی در راستای حل مشکلات مردم تبدیل شود.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه مشارکت بخش خصوصی و مردمی شدن امور و مسائل جامعه باعث کوچکتر شدن دولت ها و رفع مشکلات می شود، خاطر نشان کرد: مساجد باید در کارآفرینی و اشتغال نقش اساسی ایفا کنند و یک اتاق کارآموزی و کارآفرینی در کنار مساجد شکل بگیرد که تحقق یافتن این مهم تنها با مشارکت مردم امکان پذیر است.

پناهیان ادامه داد: اگر مردم با حضور در مساجد تعامل و مشارکت داشته باشند و با اقدامات جمعی و کارهای گروهی بتوانند در راستای حل مشکلات مردم قدم بردارند، قطعا حضور مردم در مساجد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه مساجد می تواند باعث تقویت اقتصادی جامعه شود، اظهار کرد: با راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها در مساجد با مشارکت عموم مردم می توان کارگاه های تولیدی و کارآفرینی بدون دریافت تسهیلات بانکی ایجاد کرد که یک اقدام بزرگ اقتصادی خواهد بود.

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگر سخنان خود، بیان کرد: در زمان کنونی انقلاب اسلامی یکی از قدرت های بزرگ بین المللی در جهان است و این قدرت را دارد که دشمنان را در منطقه نابود کند.

پناهیان با بیان اینکه نیروی انسانی در مبارزه علیه دشمن نقش اساسی ایفا می کند، خاطر نشان کرد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات، روحیه امید و نشاط برای پیروزی داشتند که این روحیه از ویژگی های بارز یک مومن و انقلابی و نشانه ایمان است.

وی ادامه داد: در انجام کارهای فرهنگی نیز باید روحیه عالی و با نشاط وجود داشته باشد چراکه در قرآن کریم هم آمده است که خداوند به جبهه حق روحیه امید و نصرت می دهد.