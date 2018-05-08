بازیکنان استقلال و ذوب آهن درگیر شدند/اعتراضات سرمربی دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در چهارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

پیش از آغاز بازی، امیر قلعه‌نویی سرمربی اسبق استقلال و سرمربی کنونی ذوب‌آهن مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفت. همچنین وینفرد شفر سرمربی استقلال، با امیر قلعه نویی خوش و بشی داشت.

قبل از آغاز بازی میلاد فخرالدینی نیز به سمت نیمکت استقلال رفت و مورد استقبال کادر فنی این تیم قرار گرفت. فخرالدینی سابقه بازی در استقلال را در کارنامه خود دارد.

خسرو حیدری و جابر انصاری از بازیکنان استقلال نیز با امیرقلعه‌نویی خوش و بش و احوال‌پرسی کردند.

بهنام برزای و مهدی قائدی از بازیکنان استقلال و خالد شفیعی بازیکن ذوب‌آهن که به دلیل مصدومیت این مسابقه را از دست دادند، از جایگاه ویژه به تماشای این بازی نشستند.

پس از حواشی و جنجال‌هایی که پیرامون رابطه رحمتی سنگربان استقلال و قلعه‌نویی شکل گرفته بود، امروز سید مهدی رحمتی با قلعه‌نویی احوال‌پرسی کرد و یکدیگر را در آغوش کشیدند.

از دیگر نکات جالب بازی پر شدن جایگاه خبرنگاران است که به دلیل حساسیت بالای این مسابقه، جایگاه خبرنگاران از خبرنگاران تهرانی و اصفهانی پر شده است. البته برخی افراد متفرقه نیز با حضور در این جایگاه‌ها باعث بروز مشکل شده‌اند.

نکته جالب توجه در این مسابقه تعویض زودهنگام امیر قلعه‌نویی و جایگزینی قاسم حدادی‌فر به جای ستاری در نیمه نخست بود که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد این تیم گذاشت.

اعتراضات سرمربیان دو تیم به عملکرد داوری این مسابقه در طول بازی نیز از نکات قابل توجه مسابقه بود.

مصدومیت شدید داریوش شجاعیان، هافبک تیم استقلال باعث شد که این بازیکن در نیمه نخست بازی با قربانی تعویض شود.

در نیمه نخست بازی، به دلیل خطای صورت گرفته در مسابقه، درگیری شدیدی بین بازیکنان دو تیم ایجاد شد که با وساطت قاسم حدادی‌فر و مهدی رحمتی ختم به خیر شد.