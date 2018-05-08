به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس درخصوص برجام و تصمیم احتمالی امریکا دراین خصوص به رهبرمعظم انقلاب نامه ای ارسال کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

پذیرش برجام توسط ملت ایران اهداف مهمی را دنبال می کرد که رفع تحریم ها و گشایش در اقتصاد کشور جزء مهمترین آنهاست. متأسفانه، ‌علی رغم پایبندی اکید جمهوری اسلامی ایران به مفاد برجام، ‌ طرف مقابل و بخصوص دولت پیمان شکن ایالات متحد آمریکا از ابتدای انعقاد این معاهده مهم، همه تلاش خود را برای محروم کردن ملت ایران از دستاوردهای برجام به کار بسته و اخیراً‌ ترامپ بحث خروج آمریکا از برجام را مطرح کرده است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان فرزندان و سربازان حضرت عالی با گرایش های مختلف سیاسی، ضمن بیعت مجدد با آن رهبر بزرگوار و اظهار بی اعتمادی کامل به دولت عهد شکن آمریکا صریحاً اعلام می کنیم که تحت هیچ شرایطی به دشمنان کشور اجازه نخواهیم داد که از نجابت ملت ایران سوء استفاده کرده و خواسته های نامشروع خود را به کشور ما تحمیل کنند.

برجام، نتیجه تلاش های پیگیر دولت و دستگاه دیپلماسی متعهد کشور است واگر قرار باشد ملت ما از دستاوردها و منافع آن محروم بماند، قطعاً مجلس شواری اسلامی، دولت را مکلف خواهد کرد با اقدام متقابل و سخت، دشمن را از عهد شکنی پشیمان سازد.

در پایان ضمن تاکید مجدد بر وحدت و همدلی همه قوای کشور، از رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مذاکره کنندگان کشورمان که در روزهای اخیر، ‌مواضع ملت ایران در نفی هر گونه مذاکره مجدد بر روی برجام را به صورت شفاف و قاطعانه اعلام داشته اند، تشکر می کنیم.