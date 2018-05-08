درگیری طرفداران دو حزب در جنوب بیروت/ صدای آر پی جی شنیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از درگیری طرفداران حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان و طرفداران حزب دموکراتیک در الشویفات در جنوب بیروت خبر دادند.

درگیری از آنجا آغاز شد که چهار جوان وابسته جریان سوسیالیست ترقیخواه اقدام به تیراندازی به سوی ساختمان ابوهدیر در محل الامراء که طرفداران حزب دموکراتیک در آن حضور داشتند کردند که این واکنش طرفداران دموکراتیک را به دنبال داشت.

بر اساس این گزارش صدای آر پی جی و تیراندازی شدید شنیده می شود و یک نفر کشته شده است.

این درحالی است که در بیانیه مشترکی که ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه و طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک دادند از طرفداران خود خواستند که درگیری ها را سریعا متوقف کنند.

در این بیانیه از نیروهای امنیتی لبنان خواسته شده است که سریعا وارد عمل شوند و موضوع را پایان دهند. همچنین این درگیری کار ستون پنجم توصیف شده و اعلام شده است که انتخابات دیگر تمام شد و نباید مشکلی در منطقه الشویفات ایجاد شود.

ارسلان خواستار حفظ آرامش شد و گفت: ستون پنجم به دنبال ایجاد شکاف و فتنه دروزی است.

از سوی دیگر وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی لبنان در توییتر خود نوشت: خون دروزی ها نه ملک ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه است و نه طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان. از خودتان خجالت بکشید.

همزمان یکی از مسئولان حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در الشویفات اعلام کرد: ما از آنچه رخ داد ابراز انزجار می کنیم و فردا روز جدید در الشویفات است. ما ضد فتنه هستیم.