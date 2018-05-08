به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان عصر سه شنبه در بازدید میدانی معاون عمرانی استاندار اردبیل از پروژه پل قدس اردبیل اضافه کرد: این پروژه در سه فاز اجرایی تعریف شده که فاز اول آن سال گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم و نهایی آن نیز براساس اولویت و زمان بندی در حال اجرا است.

وی فاز دوم این طرح را بارگذاری عرشه اصلی پل برشمرد و یادآور شد: در این مرحله هفت هزار تن آهن آلات نظیر میلگرد و ورقه تامین شده و تلاش خواهد شد روند اجرایی در زمان بندی مشخص به اتمام برسد.

شهردار اردبیل با اشاره به تامین بیش از ۳۶۰ سرویس حمل و نقل قالب های آهنی مورد نیاز پروژه بزرگ پل قدس در روزهای آینده بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه با تامین مصالح مورد نیاز تسریع می شود.

وی اتمام پروژه پل قدس را نیازمند بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دانست و تصریح کرد: شهرداری اردبیل متعهد شده ۵۰ درصد این رقم را بزودی به پیمانکار پرداخت کند تا عملیات این پروژه تداوم و تسریع شود.

اتمام پروژه پل قدس نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است

لطف اللهیان با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی در هفته های اخیر روند اجرایی طرح از سرعت حداکثری برخوردار نبوده است، ادامه داد: با بهبود وضعیت جوی روند اجرایی به سطح انتظار رسیده اما با توجه به حمایت های لازم از پیمانکار، همچنان برلزوم تسریع روند اجرایی تاکید می کنیم.

وی در خصوص تامین مواد آهن آلات و مصالح این پروژه با توجه به نوسان قیمت ها و شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: با وجود نوسان قیمت مصالح مورد نیاز؛ این پروژه به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد و تمام تلاش عوامل فنی و اجرایی بر این است تا عرشه اصلی پل در زمان تعیین شده اجرا شود.

شهردار اردبیل در خصوص بار ترافیکی منطقه پرتردد ایستگاه سرعین که محل اجرای پل قدس می باشد، بیان داشت: با وجود بهره برداری از فاز اول این پروژه بار ترافیکی در این محدوده دیده می شود که امیدواریم با تکمیل شدن پل اصلی این مشکل برطرف شده و مشکل ترافیک شهری حل شود.

وی تداوم روند اجرایی را بدون مسدود شدن مسیرهای منتهی به این پروژه اعلام کرد و افزود: برای این منظور سازه های نگهبان در این پروژه به کار گرفته می شود تا باعث مسدود شدن خیابان ها در حین اجرای پروژه نشود.

پروژه پل قدس مهمترین پروژه عمرانی در استان

معاون عمرانی استاندار اردبیل نیز در این بازدید پروژه پل قدس را یکی از مهمترین پروژه های عمرانی استان برشمرد و تاکید کرد که این پروژه از اهمیت بالایی برای شهروندان برخوردار است.

بهروز ندایی تصریح کرد: با توجه به قرارگیری این پروژه در هسته مرکزی شهر و پیچیدگی خاصی که دارد ضروری است با نظارت های فنی و پیگیری های مستمر در یک زمانبندی مشخص عملیات اجرایی آن به اتمام برسد.

وی در عین حال متذکر شد که به منظور تسریع در این پروژه دستگاههای اجرایی مرتبط را مجاب به همکاری و تعامل می کنیم تا این پروژه که برای شهروندان حائز اهمیت است به سرعت به بهره برداری برسد.