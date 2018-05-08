تعیین برنامه هایی برای داشتن خانواده سالم و شکوفا در ستاد ملی زن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، معصومه ابتکار در نشست گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی، عنوان کرد: براساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهوری در دولت دوازدهم موضوع خانواده به عنوان یکی از اولویت های کاری این دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: خانواده هسته اصلی یک جامعه سالم و کشور موفق و توانمند است و در ارتباط با خانواه چالش و مسائلی داریم که نشان می دهد باید به این موضوع از زوایای مختلف بپردازیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در ستاد ملی زن و خانواده آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج را برای خانواده ها و همچنین شاخص هایی را برای خانواده سالم و شکوفا تعریف کرده ایم.

ابتکار با تاکید بر اینکه در سطح هر منطقه و محله پیرامون مسئله خانواده نیازمند گفتگو هستیم، تصریح کرد: دانشگاهیان پشتوانه های علمی و پژوهشی جامعه هستند و نگاه ما در مسئله خانواده و گفتگوی بین نسلی باید علمی باشد.

وی گفت: احزاب نیز کارکرد سیاسی مهمی دارند اما در دنیا احزاب در کنار فعالیت های سیاسی، فعالیت های اجتماعی نیز انجام می دهند و خانواده می تواند موضوعی برای گفتگوی بین جناح ها و طیف های فکری، قومی و مذهبی باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: خانواده رکن اساسی جامعه است و باید همه تلاش خود را برای شکوفایی خانواده ایرانی انجام دهیم.