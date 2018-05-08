پوشش سنتی زنان هرمزگان متنوع و مطابق با موازین دین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی سه شنبه شب در دومین نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، با اشاره به کاهش میزان بارندگی در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت منابع آب، عنوان کرد: مجموع معدل بارندگی استان هرمزگان در سال بارشی جاری ۴۸ میلیمتر بوده در حالی که این رقم سال قبل ۲۴۲ میلیمتر بود.

وی ادامه داد: برنامه های گوناگونی را با همکاری بخش های مربوط به تامین آب تنظیم کرده ایم و دولت هم کارگروه سازگاری با کم آبی را شکل داده و در استان هم تمامی ظرفیت های پیرامونی را به کار گرفته ایم.

استاندار هرمزگان افزود: از دستگاه های اجرایی، نظامی و بنگاه های بزرگ استان انتظار داریم نهایت همکاری را در مدیریت مصرف آب داشته باشند تا فصل گرما و تابستان سال جاری را با کمترین تنش در تامین آب و برق پشت سر بگذاریم.

همتی با بیان اینکه فضای خوبی در بخش تولید و به خصوص تولیدات خانگی و صنایع دستی در هرمزگان وجود دارد که ظرفیت خوبی برای این استان محسوب می شود، تصریح کرد: اشتغال این بخش در کل استان توزیع شده است و درآمد آن هم در میان عموم مردم توزیع خواهد شد و هرچه قدر در این بخش حمایت و پشتیبانی داشته باشیم هدف ارتقا سطح تولید و ایجاد اشتغال عمومی تامین خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید در دو بخش آموزش و بازاریابی تولیدات خانگی و صنایع دستی تلاش گسترده ای داشته باشیم، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی همچون جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و دفتر امور روستایی استانداری، وظایف خود را در این بخش انجام و برای تامین مواد اولیه تلاش لازم را داشته باشند و همچنین برای بازاریابی محصولات تولیدی اقدام لازم را صورت دهند چون رساندن محصولات خانگی به بازار بسیار مهم است و در این صورت تولیدات بیشتر خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان نقش زنان هرمزگان در تاریخ این استان ساحلی را ممتاز و برجسته برشمرد و بیان داشت: زنان هرمزگان در حفظ ارزش های انسانی و اسلامی و در سنگر صیانت از خانواده نقش مهمی داشته اند و امروز زنان این استان در همه عرصه های علمی، آموزشی و فرهنگی حضور پررنگی دارند.

همتی خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع فرهنگی در کشور اگر به این مقوله توجه کنیم این فرهنگ های متنوع قادر خواهند شبیخون فرهنگی بیگانه را پس بزنند و قدرت مقابله در برابر آن را خواهند داشت.

وی گفت: نوع پوشش بومی و سنتی زنان هرمزگانی از شرق تا غرب این استان متنوع و پوششی کامل و مناسب و مطابق با موازین دین اسلام است و این فرهنگ محلی و آداب و رسوم قدرت ماندگاری دارد.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: از همه انتظار داریم نگاه جدی در جهت تقویت و احیا و احترام به فرهنگ بومی هرمزگان داشته باشند و باید به این عناصر فرصت ظهور و بروز بدهیم چون قادر هستند با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کنند و اگر به این فرهنگ ها توجه کنیم کشور از توانمندی فرهنگی گسترده ای برخوردار خواهد شد.

همتی خواستار تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی توسط دستگاه های اجرایی شد و عنوان کرد: از مدیران انتظار دارم با روحیه انقلابی، فضای جدیدی را در سیستم های اداری ایجاد کنند تا سرعت انجام کار مردم افزایش یابد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: استان هرمزگان به مدیران استراتژیک و شجاع نیاز دارد که فکر نو را به سازمان ها و جامعه تزریق کنند تا استان در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد.