برجام از این لحظه بین ایران و ۵ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بعد از خروج آمریکا از برجام در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: امشب شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم. ایران کشوری است که به تعهدات خود پایبند است و آمریکا هیچ گاه به تعهد خود پایبند نبوده است. تاریخ چهل ساله ما به خوبی به ما گفته است که آمریکایی ها نسبت به ما و کشورهای منطقه رفتار خصمانه ای داشته اند.

وی گفت: رفتار آنها در دوره دکتر مصدق و رژیم گذشته؛ حمایت آنها از صدام و سرنگونی هواپیمای مسافربری و اقداماتی که علیه مردم افغانستان یمن و عراق و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و دیگر مناطق داشته اند، را دیده ایم.

روحانی گفت: از این لحظه برجام بین ایران و ۵ کشور است و ۱+۵، یک را از دست داده است. با برجام بدون آمریکا مواجه هستیم و رشد اقتصادی ما ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور اظهار داشت: آمریکا اعلام کرد از برجام خارج شده است، این را در ماه‌های گذشته هم به شکل دیگری انجام داده بودند، آنها بگویند کی به تعهدات خود عمل کردند؟ آیا جز چند امضا هرگز به تعهدات خود عمل کرده اند؟

وی ادامه داد: ملت ایران به اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعهدات خود پایبند بوده است، اما امروز می بینیم که کشوری که به تعهدات خود احترام نمی گذارد کیست؟ برجام تعهدی بین المللی و چندجانبه است که پشتوانه شورای امنیت را دارد. توافقی دو طرفه نیست.

روحانی تصریح کرد: آمریکا رسما اعلام کرد به تعهدات بین المللی پایبند نیست و پیشتر هم از توافق بین‌المللی پاریس که مرتبط با محیط زیست بود خارج شده بود؛ بنابراین این امر برای آنها مسبوق به سابقه است.

رئیس جمهور افزود: تنها حامی اقدام آمریکا در خروج از برجام رژیم صهیونیستی است، رژیمی که در کارنامه خود اشغال و جنایت های بسیاری را دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از این لحظه برجام بین ایران و پنج کشور است و ۱+۵، یک را از دست داده، اظهار داشت: در این شرایط باید منتظر باشیم تا ببینیم شش کشور جهانی چگونه عمل خواهند کرد. به وزارت خارجه دستور دادم ظرف چند هفته آینده با مذاکره با کشورهای اروپایی، چین و روسیه، رایزنی ها، هماهنگی ها و مذاکرات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر در پایان این زمان کوتاه به این نتیجه برسیم که با همکاری پنج کشور، همه آنچه که خواست ملت ایران در برجام بوده را به دست آوریم، علیرغم میل و تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی و حرف های بی نزاکت ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند و ما می توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم های خودمان را برداریم.

روحانی تاکید کرد: اگر ببینیم منافعمان تامین نخواهد شد، بزودی با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام را در آن شرایط به مردم اعلام خواهم کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما هیچگونه نگرانی برای آینده کشور نداشته باشند، تصریح کرد: از هفته ها و ماه ها پیش به این نتیجه رسیده بودیم که ترامپ وفادار به تعهدات بین المللی و برجام نیست و بر این مبنی تصمیمات لازم را برای مسائل اقتصادی خود اتخاذ کردیم. تصمیمی که نسبت به مسائل ارزی اتخاذ شد، بر همین مبنا بود. ما با برجام بدون آمریکا مواجه هستیم و مردم شاهد خواهند بود که رشد اقتصادی و آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ارز کشور را در شرایط آینده به خوبی تامین خواهیم کرد. در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هیچگونه نگرانی نباید وجود داشته باشد. ملت ایران از امشب مصمم تر از گذشته است و متحد تر است. کار ترامپ یک جنگ روانی و فشار اقتصادی بود و ما نخواهیم گذاشت ترامپ در جنگ روانی و فشار اقتصادی به ملت ایران موفق شود.

روحانی با بیان اینکه تاریخ نشان خواهد داد همانگونه که ملت که در برابر همه توطئه ها پیروز بوده در این ماجرا هم پیروز خواهد شد، عنوان کرد: به سازمان انرژی اتمی دستور داده ام آمادگی لازم را برای اقدامات بعدی در صورت نیاز، داشته باشند تا در صورت لازم غنی سازی صنعتی را بدون محدودیت آغاز کنیم. تا اجرای این تصمیم چند هفته صبر خواهیم کرد و با دوستان، متحدین و با کسانی که پای برجام را امضا کرده اند و وفادار خواهند بود به رایزنی خواهیم پرداخت.

رئیس جمهور ادامه داد: همه چیز وابسته به منافع ملی ما است اگر منافع ملت ما در برجام تامین باشد، ما روند را ادامه خواهیم داد و اگر برجام بخواهد کاغذی باشد که منافع ملت ایران را تضمین نکند، آنگاه راه بسیار روشنی پیش روی خود داریم.

وی تاکید کرد: به مردم ایران اطمینان میدهم که دولت از ماه ها پیش، برنامه لازم را آماده کرده و مشکل حادی در پیش رو به هیچ عنوان نخواهیم داشت و از این مقطع تاریخی با اتحاد و هماهنگی و استقامت عبور خواهیم کرد. مردم ما مشکلاتی را در زندگی روزمره خود در هفته ها، ماه‌ها و سالهای آینده نخواهند داشت.

روحانی با بیان اینکه امشب از یک نظر متاسف و از یک نظر خوشحالم، گفت: متاسفم که مردم آمریکا که مردم بزرگی هستند، گرفتار زمامدارانی شده اند که حیثیت آنها را زیر پا گذاشته اند و از طرفی خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است.

رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: بی تردید ما راهمان را با موفقیت ادامه خواهیم داد و به زودی در یک مصاحبه مفصل با مردم بزرگوارمان صحبت خواهم کرد.