نتانیاهو: تصمیم ترامپ در خروج از برجام شجاعانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از اعلام خروج ترامپ از برجام در سخنانی اعلام کرد: تصمیم ترامپ در خروج از برجام صحیح و شجاعانه بود.

وی گفت: برجام دست ایران در چند سال آینده برای دست یابی به سلاح هسته ای باز می کند.

وی مدعی شد: برجام تجاوزگری ایران را بیشتر کرد؛ در لبنان، عراق، غزه، یمن و سوریه.

وی گفت: به رغم برجام ایران به کلاهک ههای هسته ای دست یافته است.

نتانیاهو افزود: اگر ایران به کار خود ادامه دهد منجر به فاجعه می شود.

وی افزود: اسرائیل از ترامپ در این تصمیم دفاع می کند.