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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۲۰

سانحه رانندگی در محور نقده - پیرانشهر یک کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی در محور نقده - پیرانشهر یک کشته برجای گذاشت

ارومیه - سانحه رانندگی در محور نقده - پیرانشهر، یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حادثه در محور نقده به پیرانشهر نرسیده به روستای قارنا بین سمند و پراید رخ داد یک نفر جان سپرد.

همچنین در این حادثه سه نفر هم زخمی شدند، مصدومان بعد از  تریاژ و اقدامات لازم به بیمارستان امام خمینی نقده انتقال داده شد.

کد مطلب 4291572

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