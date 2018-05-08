سانحه رانندگی در محور نقده - پیرانشهر یک کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حادثه در محور نقده به پیرانشهر نرسیده به روستای قارنا بین سمند و پراید رخ داد یک نفر جان سپرد.

همچنین در این حادثه سه نفر هم زخمی شدند، مصدومان بعد از تریاژ و اقدامات لازم به بیمارستان امام خمینی نقده انتقال داده شد.