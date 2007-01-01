وضعیت کودکان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی بسیار دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای "پال تودی"، این مرکز در گزارشی با اشاره به وضعیت دشوار کودکان فلسطینی اعلام کرد که 20 درصد از این کودکان بیمار هستند و باقیمانده نیز از ساده ترین حقوق انسانی محروم هستند.



این مرکز فلسطینی با بیان اینکه در بین این کودکان 5 دختر خردسال نیز به چشم می خورد گزارش داد :2 درصد از این کودکان بدون هیچ گونه اتهام مشخصی در زندان هستند و 5/63 نیز در اسارت بسر می برند، 33 درصد محکوم شده اند و 64درصد نیز در بدترین شرایط غیرانسانی به سر می برند.



بر اساس گزارش سازمانهای حقوقی، کودکان اسیر فلسطینی بطور کلی در 10زندان اسرائیل بسر می برند که می توان به زندان الجلمه و المسکوبیه و عسقلان و پتاح تیکوا اشاره کرد که بطور مستقیم از سوی دستگاه اطلاعات عمومی اسرائیل( شاباک ) اداره می شود و مابقی بازداشتگاه ها نیز تحت نظارت و اداره پلیس و ارتش این رژیم قرار دارد .

کودکان اسیر نیز در5 بازداشتگاه اصلی به سر می برند که شامل "عوفر" 20 تا 25 زندانی ، "مجدو" 80 تا 120 زندانی ، "تلموند" 65 تا 70 زندانی و "نقب" با داشتن 40 تا 60 زندانی خردسال،که همه آنها شرایط سختی را می گذرانند و این درحالی است که زندان تلموند به زندانیان جنایتکار اسرائیلی که معمولاً دارای جرائم سنگینی هستند، اختصاص یافته است.

