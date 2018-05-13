موتورسواری رشته ای غریب برای بانوان ایرانی/پیست مناسب نداریم

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- محمد نصراللهی: بانوان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، که در بسیاری از عرصه های زندگی اجتماعی نقش هایی به مراتب موثرتر از آقایان ایفا می کنند، این قشر عظیم و موثر در کشور ما همواره پا به پای مردان در تمام عرصه های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی و توسعه علمی کشور حضور داشتند، اما یکی از عرصه هایی که نمی توان نقش بانوان را نادیده گرفت، عرصه ورزشی است.

دقیقا جایی که بانوان ایران اسلامی، با رعایت تمام شئونات اسلامی در آن خوش درخشیده و سبب افتخارآفرینی برای خود و میهن عزیزمان شده اند.

یکی از رشته های ورزشی که در سال های اخیر در کشور شاهد رشد آن بوده ایم، موتور سواری است، رشته ای که هنوز نیز جای کار فراوانی برای پیشرفت بانوان دارد و به سبب هیجانی که در این رشته ورزشی موجود است، مورد استقبال فراوانی در بین جوانان قرار گرفته است.

برای آشنایی بیشتر با این رشته ورزشی با مرضیه رحمتی، موتور سواری که مدت زیادی را در میادین ورزشی گذرانده‌ است، به گفتگو نشستیم، تا وقایع این ورزش را این‌بار از نگاه وی به عنوان یک بانوی موفق ورزشکار ایرانی روایت کند.

این گفتگو را در ادامه می خوانید:

* از چه زمانی موتورسواری را آغاز کردی و اصولا دلیل انتخاب این رشته چه بود؟

موتور سواری را از کودکی دوست داشتم، اما به دلیل محدودیت های اجتماعی و یا حتی نبود امکانات هیچ وقت فکر نمی کردم، که به این آرزوی کودکی برسم و بتوانم سوار موتور شوم، اما زمانی که متوجه این شدم که می توان در این رشته وارد شد، وقت را هدر نداده و به سرعت در این مساله ورود کردم.

به طور حرفه ای و جدی از ۳ سال پیش به موتور سواری روی آوردم و آن را ادامه دادم اما خوب این آرزوی من، شاید آرزوی خیلی از بانوان ایران زمین باشد، بسیاری از خانم ها دوست دارند، موتور سواری را مانند رشته های ورزشی دیگر ادامه دهند.

* موتورسواری چه زیر مجموعه هایی دارد و تفاوت آن ها با یکدیگر چیست؟

رشته موتور سواری زیر مجموعه های مختلفی از جمله «کراس» ، «ریس» ، «آفرود» و «تریال» دارد، رشته تخصصی من «ریس» است، که دوره های کاملا حرفه ای و خاص را در کشورهای مختلف گذرانده ام و در ایران اولین بانویی هستم، که توانسته مدارک لازم را برای شرکت در انواع مسابقه های جهانی را به دست آورد، متاسفانه برای این رشته برای بانوان در ایران تا به حال مسابقه رسمی برگزار نشده است.

موتور ریس همان طور که از اسم آن معلوم است، موتور سرعتی است و از نظر امکانات، تجهیزات و حتی پیست و محل تمرین باید کاملا حرفه ای باشد و همچنین رشته کراس قدرتی هست.

تفاوتی که در ریس و کراس به چشم مشاهده می شود، این است، که ریس در آسفالت و کراس در خاکی و دارای پرش های بلند که نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد است.

همچنین رشته ریس از نظر تجهیزات و لباس مناسب خیلی ایمن تر و مجهز تر است، اما متاسفانه رشته کراس از نظر تجهیزات یک مقدار سطح پایین تری دارد.

* هدف اصلی از ورود به این رشته چیست؟

هدف اصلی من از گذراندن این دوره های حرفه ای ،شرکت کردن در مسابقاتی است، که از طرف شرکت های معتبر جهانی در کشور های مختلف همواره در حال برگزاری است، این رشته، به تازگی راه افتاده و جایگاه بانوان هنوز در کشور عزیزمان به صورت مطلوب جا نیفتاده است.

* این رشته تازه تاسیس در کشور ما با چه مشکلاتی مواجه است؟

مشکلاتی که در این رشته برای بانوان و نیز آقایان وجود دارد، نبود مدرسه و یا یک آکادمی است، که معضلی برای آینده این رشته در ایران وجود دارد، چرا که متاسفانه اکثر موتور سوارها به صورت تجربی آموزش دیده اند و گاهی نیز تجربی آموزش می دهند و هیچ آموزشی که بر روی پایه و اساس باشد در ایران نداریم.

نبود پیست مناسب برای بانوان معضل دیگری است، ما فقط یک روز در هر هفته تمرین داریم که این زمان خیلی کم است، تنها پیستی که یک مقدار دارای استاندارد باشد، پیست آزادی است.

هزینه زیادی برای تهیه موتور مناسب باید پرداخت کرد و این رشته لباس های گران قیمتی دارد، که این موارد نیازمند سرمایه است.

* حداکثر سرعتی که خودتان تا به حال تجربه کردید، چه میزان بوده است؟

آخرین سرعتی که بنده تجربه کردم، ۲۲۰ کیلومتر در ساعت در پیست فرمول یک استانبول بود، البته این سرعت و این رشته مهیج باید کاملا زیر نظر مربیان حرفه ای و با تجهیزات ایمنی همراه باشد.

و در آخر جا دارد که از همه ی زحمت کشان و مسئولین این رشته به خصوص سرکار خانم سیدمهدی تشکر و قدر دانی بکنم به خاطر اینکه این شخص به عنوان مسئول بانوان در فدراسیون توانست که پیست آزادی را برای بانوان محل تمرین قرار دهد و تلاش به سزایی نیز انجام دادند که این رشته راه اندازی شود.