بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه قرار است کیش میزبان یک دوره رقابت های بین المللی در رشته فوتبال ساحلی باشد و به همین دلیل این روزها پیگیر این موضوع و فراهم کردن شرایط لازم برای میزبانی هستیم، گفت: دو روز پیش نمایندگان فدراسیون فوتبال به جزیره کیش سفر کردند و بازدید اولیه از امکانات جزیزه را داشتند.

وی تصریح کرد: به طور کلی در رابطه با فوتبال ساحلی و امکانات لازم برای برگزاری رقابت های این رشته مشکل خاصی نداریم. البته یکسری مشکلات در زمین ساحلی و اسکوربورد وجود دارد که باید برطرف شوند.

دبیرشورای ورزش کیش با یادآوری اینکه نمایندگان فیفا هفته آینده به ایران سفر می کنند، خاطرنشان کرد: این سفر به منزله بازدید از امکانات فوتبال ساحلی کیش انجام می شود. باید نمایندگان فیفا زیرساخت ها و در کل شرایط کیش در زمینه فوتبال ساحلی را بررسی کنند و تائیدیه لازم برای میزبانی در رقابت های بین المللی را به صورت رسمی اعلام کنند.

افشارزاده در پاسخ به این پرسش که «حضور نمایندگان فیفا در ایران صرفا به منظور بررسی زیر ساخت های فوتبال ساحلی انجام می شود؟ یا این امکان وجود دارد که در همین حضور، بررسی های لازم برای همکاری جزیره کیش در برگزاری جام جهانی قطر هم انجام شود؟»، گفت: مسلم است که سفر نمایندگان فیفا به ایران در رابطه با فوتبال ساحلی است اما ما از همین فرصت برای موضوعات دیگر و مذاکره در مورد آنها مثل جام جهانی قطر که خیلی هم برای مان اهمیت دارد، استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: کمک گرفتن از امکانات جزیره کیش برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و برگزاری کمپ آماده سازی بعضی از کشورها در جزیره موضوعی بود که توسط خود قطری ها مطرح شد و ما هم از آن استقبال کردیم. به هر حال برای مان خوب است که در جریان چنین رویداد مهمی، میزبان برخی تیم ها و ورزشکاران شرکت کننده باشیم. البته که نظر و تائیدیه فیفا هم در این زمینه لازم است.

دبیر شورای ورزش کیش در پاسخ به این پرسش که «فدراسیون فوتبال هم به اندازه شما پیگیر این مسئله یعنی همکاری جزیره کیش در برگزاری جام جهانی است؟»، خاطرنشان کرد: بله؛ تاجائیه که می دانم آقای ساکت دبیر فدراسیون مذاکرات مکتوبی داشته اند. باید زمان لازم فرا برسد تا این مذاکرات و پیگیری ها جدی تر و رسمی تر دنبال شود.

بهرام افشارزاده در پایان با یادآوری اینکه چند هفته پیش مهندسان قطری بازدیدی کلی از جزیره کیش و امکاناتش داشتند، گفت: فکر می کنم بتوانیم همکاری خوبی با قطری ها برای جام جهانی داشته باشیم. سال ۲۰۰۲ کره جنوبی و ژاپن همکاری خوبی در برگزاری جام جهانی داشتند. این همکاری می تواند از طرف ایران هم برای جام جهانی ۲۰۲۰ وجود داشته باشد به خصوص با توجه به نزدیکی قطر و موقعیت جغرافیایی جزیره کیش.