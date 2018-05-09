صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در محور سلام‌آبادغرب- حمیل استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ر این حادثه دو اتوبوس با بیش از ۸۰ مسافر با هم برخورد کردند.

وی زمان ین حادثه را ۴ بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت عنوان کرد و افزود: یکی از سرنشینان در دم فوت کرده و ۵ تن دیگر نیز تاکنون فوت شده اند.

این مسئول تعداد مصدومان این حادثه را ۳۰ نفر اعلام کرد که برای مداوا به بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام آبادغرب منتقل شدند.

وی از اعزام اتوبوس آمبولانس و آمبولانس به محل حادثه خبر داد تا مجروحین انتقالی را به مراکز درمانی انتقال دهند و چنانچه از حال مساعدی برخوردار نیستند، برای ارائه خدمات درمانی بهتر به کرمانشاه منتقل کنند.