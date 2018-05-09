به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، سیدمحمدحسین رسول‌زاده با اشاره به خدمات دهی گسترده بانک شهر به اهالی کتاب و کتابخوانی و ضرورت توجه به این قشر از جامعه، گفت: این بانک با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تسهیلات ویژه ای برای ناشران خارجی حاضر در سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با استقبال قابل توجه ناشران خارجی مواجه شده، افزود: براساس هماهنگی های انجام شده از سوی بخش بین‌الملل و امور ارزی بانک شهر با معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مقرر شد برای ناشران خارجی که کتب خود را طبق ضوابط و مقررات قانونی، برای عرضه و فروش وارد نمایشگاه کرده و وفق مقررات می‌بایست با قیمت ریالی به فروش رسانند، مساعدت‌هایی اعمال شود.

مدیر امور عملیات ارزی بانک شهر با اشاره به حضور ناشران بین المللی از ۴۴ کشور در نمایشگاه تهران، ادامه داد: تبدیل ارز با نرخ بانک مرکزی برای ناشران خارجی تدبیری بود که بانک شهر اندیشید و موافقت‌های لازم را کسب کرد تا امتیازی برای فعالیت ناشران خارجی و همچنین متقاضیان استفاده کننده از آثار این ناشران فراهم شود.

رسول‌زاده همچنین گفت: در پایان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ناشران خارجی با ارائه مدارک مثبته از جمله برگه ترخیص گمرکی، فاکتور فروش صادره از سوی غرف و رسید دستگاه پوز (صورتحساب‌های ناشی از تراکنش‌ها) و با تایید ذی حسابی و مدیر کل امور مالی وزارت ارشاد و تایید وزیر ارشاد، مبالغ ریالی پس از استعلام از بانک مرکزی با تسعیر نرخ ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان، ارز خود را در حساب های ارزی داخلی یا خارج از کشور به صورت حواله ارزی دریافت کنند.