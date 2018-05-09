به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت مخابرات ایران، با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران به دستور مدیرعامل این شرکت و با حمایت هیات مدیره، در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی، کارکنان قراردادی استخدامی سال ۹۲ به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این باره گفت: همزمان با هفته جهانی ارتباطات و روز جهانی مخابرات و با توجه به بررسی های به عمل آمده طبق تبصره یک ماده ۵ آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران و همچنین مواد ۱۱ و ۱۲ این آیین نامه، کارکنان قراردادی مربوط به آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.



وی با اشاره به لزوم افزایش بهره وری، اثربخشی و تعلق سازمانی کارکنان افزود: این تصمیم، مطابق با آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده است.