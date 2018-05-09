به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه‌ای سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، افشین شحنه‌تبار در نشست رونمایی از کتاب‌های فارسی ترجمه شده به انگلیسی در سرای ملل سالن بین‌الملل نمایشگاه کتاب برگزار شد، اظهار کرد: ادبیات فارسی به نوعی ادبیات خانوادگی محسوب می‌شود.

وی افزود: ما در کتابفروشی‌های خود قفسه‌های مربوط به ادبیات روسیه، ژاپن و فرانسه داریم اما این موضوع در مورد ما صدق نمی‌کند و قفسه‌های کتابفروشی‌های خارج از کشور، از کتاب‌های فارسی ترجمه شده به انگلیسی هم در حوزه‌ی ادبیات کلاسیک و هم در حوزه‌ی ادبیات معاصر خالی است. باید بتوانیم همانقدر که ادبیات وارد کشور می‌کنیم ادبیات هم صادر کنیم.

مدیر انتشارات شمع و مه انگلستان ادامه داد: با وجود اینکه نویسندگان بسیار خوبی داریم، در بیرون از کشور آثار چندانی از ادبیاتمان مشاهده نمی‌شود. نباید این موضوع را به مشکلات و موانع نسبت دهیم چرا که مشکلات مالی و چالش‌های میان نویسنده و ناشر در همه جای دنیا صدق می‌کند.

شحنه‌تبار تصریح کرد: مشکل اصلی ما کمبود مترجمان تواناست؛ ما در مجموع بیست مترجم حاذق در زمینه‌ی ادبیات داستانی و رمان داریم که این رقم بسیار کم است.

وی با اشاره به تلاش‌های بنیاد سعدی در جذب خارجی‌هایی که به زبان فارسی تسلط دارند، گفت: امیدواریم امسال ترجمه‌ی شاهنامه به زبان اسپانیایی در هفت جلد در دانشگاه بارسلون رونمایی شود.

مدیر انتشارات شمع و مه ادامه داد: ناشران و مترجمان ایرانی عمدتا ترجیح می‌دهند در بخش بین‌الملل به سراغ آثار کودک و نوجوان بروند چراکه ترجمه‌ی آثار چندان زمان‌بر نیست اما در مقابل ترجمه‌ی آثار بزرگسال دشوار است و حداقل یک و نیم تا دو سال برای ترجمه و ویراستاری زمان می‌برد.

شحنه‌تبار با اشاره به تلاش‌های ارزشمند افرادی چون کارولین کراسکری در ترجمه‌ی ادبیات داستانی ایرانی به زبان انگلیسی اظهار کرد: انتشارات شمع و مه علاوه بر فعالیت در حوزه‌ی ترجمه آثار ایرانی به انگلیسی کتاب‌هایی را به زبان چینی، صربی، لهستانی و فرانسوی ترجمه و به جامعه‌ی جهانی معرفی کرده است.

مترجم آمریکایی به عنوان دیگر سخنران این نشست هدف اصلی انتشارات شمع و مه را صدور ادبیات فارسی به بیرون از مرزها عنوان کرد و گفت: من از پنج سال پیش شروع به ترجمه‌ی داستان‌های فارسی به انگلیسی کردم و تاکنون آثاری را از سیدمهدی شجاعی، هوشنگ مرادی کرمانی و احمد دهقان ترجمه کرده‌ام.

کارولین کراسکری با اشاره به اینکه پیدا کردن مخاطب برای کتاب‌های ترجمه شده به انگلیسی دشوار نیست، گفت: امروزه بسیاری از دانشگاه‌های جهان کرسی ایران‌شناسی برپا کرده‌اند و همین طور نسل دوم مهاجران ایرانی در خارج از کشور علاقه‌مند به مطالعه‌ی ادبیات داستانی است.

وی با اشاره به اینکه «قصه‌های مجید» اثر هوشنگ مرادی کرمانی را در دست ترجمه دارد، گفت: تاکنون ۴ کتاب «مربای شیرین»، «نخل»، «خمره» و» شما که غریبه نیستید» را از این نویسنده به زبان انگلیسی ترجمه کردم و علاوه بر این کتاب «پرسه در خاک غریبه» اثر احمد دهقان را در دست ترجمه دارم.

سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.