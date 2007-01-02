مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رئیس قوه قضاییه : صدور احکام سنگین، نیازمند ادله قطعی است

خاتمی : مصلحت همه بازگشت به میز مذاکره است

تخلیه منابع حساب ذخیره ارزی با لوایح متمم دولت



آینده نو :

مجلس ارائه کرد، طرح تغییر ساعت کار مدارس

تاکید خاتمی بر لزوم درایت در پرونده هسته ای ایران ، مصلحت در مذاکره است

پس از واکنش مجلس به انتشار سی دی ترکیه مطرح شد، شکایت معاون رئیس جمهور از دو نماینده



اعتماد:

خاتمی : تاریخ ، حکم محکومیت افراط گرایی را صادر کرده است

به دنبال شکایت از ابوطالب و افروغ، رحیم مشایی : ناگهان با اجرای رقص مواجه شدم

احمدی نژاد - قالیباف دیدار در سکوت



اعتماد ملی :

رئسی سازمان نظام وظیفه : معافیت های سربازی محدود می شود

تامین 84 درصد متمم بودجه از ذخیره ارزی

شکایت معاون رئیس جمهور از دو نماینده



ایران :

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دستاورد جدید متخصصان کشور خبر داد: ایران موشک پرتاب ماهواره ساخت

رئیس جمهوری در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه: سود تسهیلات بانکی را باز هم کاهش می دهیم

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: شرایط جدید معافیت دانش آموزان و معلولان



ابرار:

در مورد تاثیر تغییر ساعت کار بانک ها ؛ خوش چهره: دلایل دولت غیر کارشناسی است

طرح یک فوریتی مجلس برای تغییر ساعت شروع به کار مدارس

دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار : اصولگرایان مغرور نتوانستند نعمت پیروزی های گذشته را حفظ کنند



ابتکار:

همزمان با اجرای حکم اعدام صدام دیکتاتور عراق آغاز شد، جنگ روانی اعراب علیه ایران

رئیس قوه قضاییه : نمی توان به راحتی حکم مرگ در منافیات عفت را صادر کرد

شورای پول و اعتبار تصویب کرد: تسهیلات تا سقف 200 میلیون ریال با تضمین افراد قابل پرداخت است



اسرار:

غربی ها ناگزیر به مذاکره با ایران می شوند

سال 2006 خطرناک ترین سال خبرنگاران جهان

احمدی نژاد : تلاش می کنم جرایم بخش کشاورزی بخشیده شود



پول:

امیررضا خادم : حتی یک ریال از اعتبار 50 میلیارد تومانی هزینه شبکه فاضلاب نشد

گزارش " پول " درباره روش نوین آموزش در ایران ، تولید محتوای الکترونیکی هر واحد 8 میلیون تومان

مجلس این بار طرح تغییر ساعت کار مدارس را بررسی می کند



تهران امروز:

رئیس جمهور : برای بخشودگی جرایم بخش کشاورزی تلاش می کنیم

معاون وظیفه عمومی ناجا: معافیت تحصیلی مختص قبول شدگان کنکور است

1200 پایگاه اورژانس برای 83 هزار کیلومتر جاده ، اورژانس جاده ای در سی سی یو



جام جم:

با تامین 30 هزار میلیارد ریال بار مالی نهایی شد، اصلاح حقوق کارمندان برای سال آینده

در آمد اول ایران از پارس جنوبی 14 میلیارد دلار

همراه یکصد متهم مرتبط ، شهرام جزایری امروز بار دیگر محاکمه می شود



جوان:

درگفت و گوی " جوان " با نمایندگان مطرح شد، بایدها و نبایدهای هسته ای در فرصت 60 روزه

رئیس جمهور: جلوی گرانی را با افزایش محصولات کشاورزی بگیریم

توزیع کالا برگ 9 میلیون اقشار آسیب پذیر باز هم به تاخیر افتاد



جمهوری اسلامی:

رئیس جمهور در جمع کشاورزان نمونه : باید با افزایش محصولات کشاورزی جلوی گرانی را بگیریم

پرونده شهرام جزایری و 100 متهم دیگر امروز مجداد بررسی می شود

مخالفان جنگ عراق در 200 شهر آمریکا علیه بوش تظاهرات می کنند



خراسان :

رئیس جمهور در جمع کشاورزان نمونه : دولت مصمم است سود تسهیلات کشاورزی را کاهش دهد اما عده ای نمی گذارند

وعده وزیر رفاه برای توزیع بن اقشار آسیب پذیر محقق نشد

ایران برای تامین کمبود قطعات یدکی هواپیما با آمریکا قرار داد می بندد



حیات نو:

خاتمی با دفاع از عملکرد دانشگاه آزاد ، دولت با ا ستاندارد سازی پیام نور و غیر انتفاعی ها توجه کند

مشکل فاضلاب تهران فراموش شده است ، رسول خادم : بودجه 50 میلیارد تومانی نیاز است

صدور یا مصرف داخلی ، چالش جدید صنعت گاز ؛ صرفه جویی کنید تا گاز قطع نشود



خبر:

رئیس جمهور درجمع کشاورزان نمونه اعلام کرد: تصمیم دولت برای کاهش سود تسهیلات کشاورزی

معاون اداری مالی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه با کسری بودجه فراوان روبه روست

خاتمی در جمع خبرنگاران : راه حل مساله پرونده هسته ای ، بازگشت به مذاکره است



دنیای اقتصاد:

مصوبه شورای پول و اعتبار برای بانک های دولتی ، 20 میلیون تومان وام بدون وثیقه برای اشتغالزایی

مجلس درخواست بودجه از سوی دولت را امروز بررسی می کند

اقتصاد 2007 در یک تحلیل آسیایی ، جنگ " پول " ها در سال جدید



سرمایه:

امروز در مجلس بررسی می شود، برداشت منابع متمم بودجه از حساب ذخیره ارزی

سید محمد خاتمی : راه حل مساله پرونده هسته ای بازگشت به مذاکره است

رکود طرح های سیمانی ایران به نفع کشورهای منطقه



سیاست روز:

هشدار فرمانده نیروی دریایی آمریکا به پیامدهای قطعنامه شورای امنیت ؛ هراس واشنگتن از نقش ایران در اقتصاد جهان

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد: پرتاب موشک حمل کننده ماهواره ای ایران

پیش بینی امام (ره) در مورد شوروی محقق شد؛ امروز نوبت فرو پاشی آمریکاست



صدای عدالت:

کالبد شکافی سیاست خارجی دولت نهم در گفت و گو با رئیس کمیته روابط خارجه کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم : دیپلماسی ایران سرگردان شده است

سید محمد خاتمی : قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بحران زاست

تهدید عماد افروغ به علنی کردن گزارش عملکرد مشایی



عصر اقتصاد:

معاون رئیس جمهور : متمم بودجه از صندوق ذخیره تامین می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس : نفت سلاح ایران در تحریم خواهد بود

خوش چهره خبر داد: اصرار مجلس برای تغییر ساعت کار بانکها



کاروکارگر:

در آیین تقدیر از 116 کشاورز نمونه عنوان شد، ناخرسندی کشاورزان از عملکرد بانکها

حسینی: مصمم تر از گذشته فعالیتهای هسته ای را ادامه می دهیم

احمدی نژاد: مدالها را باید به کسانی بدهیم که سازنده و تولید کننده هستند



کیهان:

گزارش اختصاصی کیهان ، راهبرد جدید آمریکا برای خروج از بن بست عراق

دوعضو هیئت رئیسه در گفت و گو با کیهان : دولت و مجلس درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری به توافق رسیدند

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی کنکور تا پایان هفته



همبستگی:

با آغاز سال 2007 صورت گرفت؛ تغییر آرایش سیاسی جهان

رسول خادم : دولت امسال حتی یک ریال به فاضلاب تهران اختصاص نداد

خاتمی : مسوولان از دولتی کردن دانشگاه آزاد پرهیز کنند



همشهری:

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد: توافق دولت و مجلس برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت

به طول 6/5 کیلومتر ، بزرگراه شهید زین الدین امروز به فلکه چهارم تهرانپارس می رسد

معاون وزیر بازرگانی در گفت و گو با همشهری: نرخ جدید نان تا پایان سال اعلام می شود



هدف واقتصاد:

با انعقاد قرار داد صورت می گیرد، همکاری قریب الوقوع ایران و آمریکا در زمینه هواپیما سازی

وزیر نیرو: کابوس خاموشی را فراموش کنید

برای تقویت بخش خصوصی در بیمه محصولات کشاورزی ، بانک کشاورزی به شرکت های بیمه یارانه می دهد