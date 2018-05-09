به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حیدری تعداد کشته‌های تصادف صبح امروز دو دستگاه اتوبوس در محور اسلام آبادغرب-حمیل را ۷ نفر اعلام کرد و گفت: فرد فوتی از ۳۰ مصدوم این حادثه بود و اکنون ۲۹ نفر مصدوم هستند.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه ساعت ۴ بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت بین دو دستگاه اتوبوس در حوالی روستای کله جوب رخ داد.

حیدری تصریح کرد: یکی از این اتوبوس‌ها از تهران عازم ایلام و دیگری نیز از اهواز به سمت کرمانشاه در حال حرکت بودند که در ۱۰ کیلومتری محور حمیل به اسلام آبادغرب به صورت رخ به رخ با هم برخورد کردند.

حیدری یادآوری کرد: علت وقوع این حادثه که در شرایط بارانی و لغزندگی جاده روی داده، در دست بررسی است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از ۲۹ مجروح این حادثه رانندگی، ۱۶ نفر در بیمارستان اسلام آبادغرب بستری هستند و ۱۳ نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی از رانندگان خواست تا در شرایط لغزندگی جاده‌ها با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و قوانین و مقررات رانندگی را نیز رعایت کنند.