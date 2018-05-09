به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی پس از برگزاری کنسرتی ۲ روزه در شهر کاشان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه کنسرتی را با همراهی ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری علی اکبر قربانی و شهرام توکلی در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار خواهد کرد.

این خواننده درباره اجراهای زنده خود توضیح داد: خوشبختانه طی بیست سالی که از فعالیت هایم در عرصه موسیقی می گذرد این برای اولین بار است که در زادگاهم شهر کاشان روی صحنه می روم و برایم باعث افتخار و خوشحالی است که می توانم در خانه طباطبایی کاشان به عنوان یکی از زیباترین خانه های تاریخی ایران مجموعه کنسرت هایی را برگزار کنم.

وی ادامه داد: پس از برگزاری کنسرت کاشان که خوشبختانه بلیت های آن در کمتر از بیست دقیقه به اتمام رسید روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه نیز کنسرتی را در مرکز همایش های برج میلاد تهران با همراهی ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری علی اکبر قربانی و شهرام توکلی برگزار خواهم کرد. این کنسرت در برگیرنده کارهای ارکسترال بنده است که مخاطبان با آنها آشنایی بیشتری داشته و از این آثار استقبال کردند. البته در لابه لای خوانش قطعات مورد نظر، یکسری بداهه خوانی های جدید برگرفته از اشعار شاعران معاصر کشورمان نیز در کنسرت تهران اجرا می شود که تصور می کنم با توجه به اینکه این آثار تاکنون در جایی خوانده نشده اند، می تواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

معتمدی با ابراز خرسندی از حضور ارکستر فرهنگ و هنر در گروه نوازندگان کنسرت های کاشان و تهران بیان کرد: ارکستر فرهنگ و هنر از مجموعه گروه های فعال و آکادمیک حوزه موسیقی است که طی ماه های اخیر نوازندگان بسیار خوبی را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرده و این در حالی است که وقتی چندی پیش قطعه ضبط شده ای از این ارکستر را شنیدم، تصمیم گرفتم که در زمان مناسب با این مجموعه همکاری داشته باشم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و من در کنسرت های تهران و کاشان همراه با ارکستر فرهنگ و هنر به رهبری علی اکبر قربانی و شهرام توکلی در خدمت مخاطبان عزیز خواهیم بود.

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش پایانی صحبت های خود گفت: طی سال هایی که در عرصه موسیقی فعالیت داشتم همواره تلاش کردم به سهم خودم در معرفی استعدادهای تمام نشدنی موسیقی ایرانی نهایت کوشش خود را انجام دهم و این بار خوشحالم که همکاری با مجموعه ارکستر فرهنگ و هنر و حضور افراد دانشگاهی در راس این گروه دوباره این فرصت را به ما داد تا در کنار هم آثار با کیفیتی را به مخاطب ارایه دهیم.

کنسرت عاشقانه های محمد معتمدی روزهای جمعه ۲۱ و شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در خانه طباطبایی شهر کاشان و ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.