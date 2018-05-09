حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقض برجام توسط آمریکا و سخنان شب گذشته رئیس جمهور ایران اظهار کرد: فرصتی که توسط رئیس جمهور ایران داده شده خوب است و باید راستی آزمایی کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: البته برجام نیمه کاره و دلبستن به اروپا قابل قضاوت نیست چرا که ذات اروپا وابسته به آمریکا است و آنان نمی تواند بدون اعمال نظر آمریکا کاری از پیش ببرند.

نقض برجام پوشش جدید آمریکا است

وی نقض برجام را پوشش جدیدی برای آمریکا دانست و تصریح کرد: آمریکا با این اقدام رسما بیرون رفته اما عملا در غالب اروپا بازهم کار شکنی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تاکید کرد: مسئولان با هوشیاری خود نگذارند باوجود تجربه ای که از استکبار داریم منافع ملی به تاراج و کلاه بر سر ملت برود.

حجت الااسلام یعقوبی گفت: تبعیت از سخنان و نگاه های حکیمانه مقام معظم رهبری بهترین راه برای رسیدن به پیروزی و شکست دشمنان نظام است.

وی در ادامه درباره نقض برجام توسط آمریکا، بیان کرد: اصل برجام هیچ گاه به مرحله عملیات نرسید و تحقق پیدا نکرد از این رو نمی توان گفت آنچه را که داده اند، اکنون پس گرفته باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: برجام از همان ابتدا نافرجام بود چرا که تنها یک طرف(ایران) به عهد خود پایبند و دیگری آنچه را که تصویب شد به صحنه عمل نیاورد.

حجت الااسلام یعقوبی اظهار کرد: باوجود تجربه ای که ایران در طول تاریخ از بی اعتمادی آمریکا دارد، قابل پیش بینی بود که این شیطان بزرگ عهد خود را زیر پا بگذارد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و قید و شرط هایی که ایشان گذاشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب باطن واقعی آمریکا را کاملا می شناختند چرا که هیچ گاه در طول تاریخ به عهد خود پایبند نبوده از این رو اعلام کردند اگر طرف مقابل برجام را نقض کند ما آن را آتش می زنیم.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: همچنین نقض برجام پدیده جدیدی نیست چرا که طبیعت زیادی خواهی آمریکا و استکبار در طول تاریخ نشان داده که با زور و قلدوری برای رسیدن به منافع خود دست به هر اقدامی می زنند.

حجت الااسلام یعقوبی تصریح کرد: برجام ثمره ای برای ملت ایران نداشته، بنابراین با نقض آن چیزی را از دست نداده ایم بلکه آمریکا نشان داد برای حفظ منافع خودعقب نشینی کرده است.

وی اضافه کرد: خارج شدن آمریکا از برجام روشنگری جهانی دارد چرا که دیگر ملت ها نسبت به بی اعتمادی این شیطان بزرگ آگاه شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: طبیعت آمریکا و هم پیمانان آن گرگ صفتی و زیان زدن به ملت محروم است از این رو نمی توان به گرگ اعتمادی کرد.